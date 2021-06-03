جمال وعلاء مبارك أبرزهم.. مشاهير يشاركون في حفل زفاف شدوى عصام الحضري «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل شدوى الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، بحفل زفافها الآن، داخل أحد الفنادق الكُبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع، أبرزهم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك.

إطلالة العروس

وتألقت «شدوى» بفستان زفاف غير تقليدي، جاء باللون الذهبي اللامع، كما تميز بكونه قصير، مع اكستنشن طويل من الخلف، وأكمام طويلة.

واعتمدت ابنة الحضري، على تسريحة شعر مرفوعة «ديل حصان» مع هيدبيس لامع، مرصع بالفصوص.

لقطات من الحفل

وأظهر الحفل، مشاركة العروسين برقصة «سلو» في البداية، ثم الرقص سويًا بصحبة شقيقاتها على أغنيات الفنان رامي صبري الذي أحيا الحفل.

كما شهد الحفل فقرات متعددة من الرقص، أبرزها راقصات الباليه.

جمال مبارك بين الحضور

وشارك مصمم الأزياء، سامو هجرس، صورة له مع جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، حسني مبارك، كما ظهر «سامو» بصورة أخرى مع صابرين والدة العروس.

خطوبة شدوى الحضري

وكان عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، قد احتفل بخطوبة ابنته شدوى، في نهاية 2020، في حفل صغير بمنزله بمدينة 6 أكتوبر إذ اقتصر الحضور على أهل وأصدقاء العروسين فقط، اتباعا للإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.