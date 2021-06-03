«أسماء».. فنانة لتشكيل المجسمات بالنحاس بدرجة ماجستير في القانون

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رغم تخرجها من كلية الحقوق قبل ما يقرب من 10 سنوات، وحصولها على دراسات عليا في القانون، إلا أن ذلك لم يثنيها عن ممارسة موهبتها التي أحبتها وتفوقت فيها، خاصةً وأنها تجيد استخدام أسلاك النحاس الأصفر، لتحولها إلى تحف فنية لا مثيل لها، وهو المجال الذي وجدت «أسماء عزب»، 32 سنة، ابنة محافظة القاهرة، نفسها فيه، بعد تخرجها من كلية الحقوق بجامعة طنطا.

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تروي «أسماء» قصتها لـ«الوطن» قائلةً: «بعد تخرجي من كلية الحقوق، حصلت على ماجستير القانون، لكن ذلك لم يشغلني عن موهبتي التي عشقتها، وباتت جزءاً من شخصيتي، حيث بدأت قبل 8 سنوات استخدام الأسلاك النحاسية الصفراء في عمل الإكسسوارات والمجسمات»، مشيرةً إلى أنها بدأت ممارسة هذه الهواية منذ الصغر، عن طريق استخدام الأسلاك الكهربائية النحاسية في صنع الإكسسوارات وبعض الأشكال، كالفراشة، وكانت تقوم ببيعها للمحلات، وبعد تخرجها من الجامعة، بدأت تبتكر أشكالاً وتصميمات جديدة.

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وأضافت «أسماء» قائلةً إنها تعلمت التصميم من خلال الفيديوهات على موقع «يوتيوب»، ووجدت أن النحاس يمكن تطويعه لعمل مختلف الأشكال، لما يتميز به من مظهر رائع ورونق جذاب، مشيرةً إلى أنها واجهت بعض الصعوبات، منها ضيق الوقت أحياناً، وعدم القدرة على تسويق منتجاتها في أحيان أخرى.

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وتابعت بقولها إنها وجدت نفسها في هذا المجال، كما وجدت تشجيعاً من المقربين منها، الذين يحرصون على دعمها لتطوير هوايتها، ولفتت إلى أنها صممت العديد من الأشكال المختلفة، منها ميزان العدالة، وبعض الإكسسوارات النسائية مثل الفراشة والتنين، كما صممت بعض الأشجار عليها عش للطيور، وغير ذلك من الأشكال والتصميمات المختلفة.

وتتراوح أسعار المجسمات بين 50 و1000 جنيه، حيث يختلف السعر بحسب التصميم، والوقت المستغرق في تصنيعه، ونوع الأسلاك المستخدمة، وتحلم «أسماء» بامتلاك براند خاص بها، حتى يمكنها نقل خبرتها ومهارتها للغير، والعمل على التصدير للخارج، مشيرةً إلى أنها خصصت غرفة داخل منزلها لذلك.

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