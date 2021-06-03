تحذير من استخدام فرشاة المرحاض في التنظيف لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يعد المرحاض من أكثر الأشياء صعوبة في التنظيف بالنسبة للكثير، كونه يتسخ بشدة، لذا من المهم التأكد من أنه نظيف للغاية.

وكثيرون يعتمدون على أداة شائعة واحدة لتنظيف المرحاض، لكن الخبراء يقولون إنه لا يجب عليك استخدامها في الواقع.

وحذر عدد من الخبر من استخدام فرشاة المرحاض للتنظيف، لأسباب أوردها موقع "bestlifeonline" وهي كالتالي:

فرشاة المرحاض تكون موجودة عادة بجوار معظم المراحيض، وعلى استعداد للقيام بواجبها. ومع ذلك، يقول الخبراء إنه يجب التخلص منها، وذلك لأنه يوجد حساء بكتيريا سائلة نتنة في أسفل كل حامل لفرشاة الحمام.

صدق أو لا تصدق، فرش المرحاض يمكن أن تكون خطرة على صحتك، فهي يحتوي فقط على بكتيريا من مياه المرحاض، ستؤوي وتنمو وتسبب الأمراض، مثل عدوى المسالك البولية والإسهال ومشاكل في الجهاز التنفسي.

ولذلك يقترح الخبراء ارتداء زوج سميك من القفازات المطاطية وتنظيف المرحاض يدويًا بديلا لفرشاة المرحاض. ويمكنك أيضًا استخدام ورق التواليت لإزالة الأجزاء الصغيرة من الحمام.

طرق تنظيف الحمام بسهولة:

وبعيدا عن استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية لتنظيف قاعدة الحمام، يمكن لربة المنزل أن تستخدم طرقا منزلية بسيطة تؤدي نفس الغرض بنتائج مذهلة، نستعرضها لكم خلال السطور التالية، وفقا لما ذكر موقع "ehow".

- صودا الخبر والخل

يمكن لمزيج صودا الخبر مع الخل يمكن أن يزيل البقع الخفيفة في وعاء المرحاض. صُبِ الخليط ثم انتظري لـ10 دقائق وبعدها اشطفه بالماء.

- صودا الكوكاكولا

ليس من المستغرب أن الكولا قد تزيل البقع التي تراكمت في المرحاض. صبِّ زجاجة كاملة أو اثنتين في المرحاض، واحرصي على توزيعها بجميع الأنحاء، ثم انتظري 30 دقيقة على الأقل، وبعدها افرك المرحاض بالفرشاة واغسله بالماء.

- الأسبرين

إذا لم يتوافر خبز الصودا أو الخل أو الكولا فيمكن للأقراص المضادة للحموضة (FEN) (Alka-Seltzer) الأسبرين أن تفعل المعجزات. اطحن عددا من الأقراص ثم أضفها إلى سائل مياه ورش المناطق المتأثرة بها واتركها من 20 لـ30 دقيقة ثم اغسلها.

- فرشاة الأسنان

يمكن رش القاعدة بمنظف متعدد الأغراض أو بمزيج من الخل والماء، ثم الانتظار لبضع دقائق للسماح للرذاذ بالعمل، وبعدها نستخدم فرشاة أسنان الوصول إلى المتسخة صعبة الوصول، وبعدها نغسل القاعدة.

- الخل

أفرغ خزان المرحاض من المياه (السيفون) ثم ضع مكانه خلا أو ماء وخل، وأفرغه في القاعدة واتركه لعدة ساعات، ثم اغسله بالماء مرة أخرى.