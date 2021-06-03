كايروتا أول فريق غنائي من الفتيات: بين روح الفلكلور الصعيدي والتراث الكلاسيكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توليفة غنائية تجمع بين روح الفلكلور الصعيدي والتراث الكلاسيكي لروائع سيد درويش وكوكب الشرق وغيرهم من فنانين الزمن الجميل، تجمعت هذه التوليفة في فرقة «كايروتا» التي تضم 9 فتيات يسعين لتقديم فن متميز لعشاق الغناء.

«يلا نغني» كان الاسم الأول للفريق الغنائي منذ 2014 الذي تكون بفريق مختلط من الشباب حتى قررت هبة سمير، قائد الفريق تكوين فريق من الفتيات فقط حتى يكون أول فريق غنائي من الفتيات عام 2016.

هبة: هدفنا الحفاظ على التراث وتقديم فن متميز لعشاق الغناء

فتيات في عمر العشرينات قررن الاختلاف والجذب بالأغاني القديمة للحفاظ على التراث بجانب الفلكلور الصعيدي، وتقديم فن متميز لعشاق الغناء، بفكرة مختلفة تضم فتيات فقط، كما ذكرت هبة سمير، قائد الفريق أثناء حديثها لـ«هُن».

فرقة غنائية تضم 5 مطربات و4 عازفات

ضمت الفرقة الغنائية المكونة من الفتيات فقط 5 مطربات و4 عازفات، هن هبة سمير، ولوجين عمرو، وشهد عمرو، وميرنا شلبي، ونسمة سيد، و4 عازفات مريم عياد (درامز) و نور أحمد (جيتاريست)، وريهام زيدان (بيز جيتار) ، وغادير علي (كيبورد).

قدمت فرقة «كايروتا»، سابقا باقة من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور منها «ولا روميو ولا فلانتينو»، و«عاشقة واد صعيدي»، «نبين زين»، بالإضافة إلى أغنية «أنا من زمان» التي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي قاموا بغنائها بالاشتراك مع «روكسي باند» وهى فرقة مكونة من خمسة شباب هم: أحمد فرغل (غناء)، يوسف الغرباوي (باص جيتار)، عبد الرحمن الكومي (كيبورد)، محمد صلاح (جيتار)، بيتر لاسي (درامز)، وتتميز أغانيهم التي كانت بدايتها في 2019 بالدمج بين موسيقي الروك الغربية والغناء باللهجة المصرية.