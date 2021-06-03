اللقطات الأولى من حفل زفاف ابنة عصام الحضري «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يحتفل حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، بزفاف ابنته شدوى، الذي يُقام الآن في أحد الفنادق الكُبرى بالعاصمة، ونشرت فاطمة الشاذلي، منظمة الحفل، العديد من الصور لكواليس الاحتفال، واللقطات الأولى من الحفل المُنتظر.

بروب أبيض.. أول إطلالة للعروس

وظهرت العروس، شدوى، في الإطلالة الأولى بصحبة شقيقاتها، ووالدتها صابرين، وهي تضع المكياج، وتستعد لحفل الزفاف، مرتدية روب أبيض، مع التاج اللامع، ثم استبدلته ببلوزة أوف شولدر بيضاء، كما ظهرت شقيقاتها ووالدتها بملابس صيفية باللون الأسود.

وحرص «الحضري» على التقاط الصور والتذكارية مع ابنته قبل تسليمها لعريسها، من داخل غرفتها بالفندق، قبل الانتقال للقاعة.

كما شاركت «الشاذلي» بمقطع فيديو للقطات الأولى للحفل، والتي ظهرت من خلالها زوجة حارس المرمى بفستان لامع يشبه إطلالات العرائس.

خطوبة شدوى الحضري

وكان عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، قد احتفل بخطوبة ابنته شدوى، في نهاية 2020، في حفل صغير بمنزله بمدينة 6 أكتوبر إذ اقتصر الحضور على أهل وأصدقاء العروسين فقط، اتباعا للإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطلت شدوى الحضري، حينها بـ«هاف ستومك» أبيض، وجيب بيضاء طويلة ذات فتحة من الأمام.