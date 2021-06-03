علي غزلان يتسبب في الهجوم على خطيبته من جديد: فيديو في بيتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الطبيب، واليوتيوبر علي غزلان، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع «تيك توك»، و«الانستجرام» من بيت خطيبته فرح شعبان، وذلك عقب عودتهما من دبي، وجاء المقطع، كمشهد تمثيلي صغير على أغنية للفنان عمرو دياب، ثم مشهد الجنازة الشهير بفيلم «اللمبي»، وأرفق «غزلان» على المقطع تعليقا، قائلًا: «لما تقعد عند خطيبتك 10 ساعات وتفكر تمشي».

وعلى الرغم من أن المقطع ساخر، إلا أن الثنائي تعرضا مجددًا للتنمر والهجوم من قِبل المتابعين بسبب المقطع، الذي لم يلق استحسانا كبيرا لديهم.

مقطع فيديو لخطيبة علي غزلان يعرضها للهجوم

وتعرضت فرح شعبان، ملكة جمال مصر 2017، خطيبة البلوجر علي غزلان، منذ أيام، لحالة من الهجوم الكبيرة، عقب نشرها مقاطع مصورة عبر خاصية «ستوري»، وهي تمزح مع خطيبها، خلال وجودهما في دبي.

وظهرت فرح شعبان وهي في نوبة ضحك وتتحدث في نفس الوقت، ما أثر على مخارج الحروف، قائلة: «أنا مجنونة وعاوزة الناس تشوف إني مجنونة».

وسرعان ما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المقاطع المصورة وعلقوا عليها، بين الانتقاد والسخرية منها بشكل كبير.