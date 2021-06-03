شاب عربي يثير الجدل على «فيس بوك» بعد تقليد الفتيات.. ومتابعون: أنت ولد ولا بنت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما يحرص الكثير من الأشخاص على إثارة الجدل نحوهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأساليب متعددة تختلف من شخص لآخر، ومؤخرا شهدت مواقع التواصل حالة من الجدل، بعد تداول عدد من الصور لشاب يدعى هيكل علي، يظهر خلالها بإطلالات متشبها بالنساء، مع وضع «ماكياج» لافت وظهوره وتمايله بحركات نسائية.

صورة أثارت الجدل

وسرعان ما تداولت مجموعة من الصفحات على موقع «فيس بوك»، صورة للشاب بعدما صرح بأنه حصل على لقب «أجمل رجل عربي لعام 2021»، لتنهال التعليقات الساخرة نحوه.

انتقاد نشطاء فيس بوك

وجاء من بين التعليقات، «أنت ولد ولا بنت؟»، «تقصد لقب أجمل أنثى بهذا العام»، «أنت مبسوط بكده؟»، فضلا عن العديد من التعليقات الهجومية التي انتقدت أفعال الشاب.

من هو هيكل حكيم؟

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الشاب، حسب صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك».

- من مواليد التسعينيات.

- يحمل الجنسية التونسية.

- يعمل في مجال الرقص الاستعراضي.

- يتابعه عبر صفحته على موقع «فيس بوك» أكثر من 300 ألف شخص.

- يعمل في مجال التقديم التليفزيوني.

- عادة ما يثير الجدل في صوره وإطلالاته المختلفة، التي يظهر خلالها متشبها بالنساء.

- يمتلك قناة خاصة على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، ويتابعه نحو أكثر من 23 ألف شخص.

- يعمل بمجال التمثيل.

- طرح عدد من الفيديوهات الغنائية المصورة.