زوج يشاهد فيديو زفاف زوجته على شخص آخر: نصبت على 19 واحد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة دخل بها زوج صيني، في منتصف الثلاثينات من عمره، بعدما تعرض لعملية نصب واحتيال، كانت بطلتها زوجته، بعد ارتباط دام لبضعة أشهر، إذ حاول العثور على شريكة الأحلام حتى يستقر اجتماعيا ويكون أسرة، ويتخلص من لقب«العنوسة»، الذي التصق به جراء ضغط أهله وأقاربه عليه للارتباط خوفا من أن يفوته قطار الزواج.

يقيم الزوج الصيني في إحدى بلدات إقليم منغوليا الداخلية، وتواصل مع إحدى الخاطبات لتبحث له عن زوجة، والتي قدمت له فتاة تدعى نانا، تقطن في مدينة أخرى بعيدة عن بلدته، وفق موقع«أوديتي سنترال».

مكالمات عدة عبر خاصية الفيديو كول، تواصل الثنائي من خلالها واتفقا على الزواج، ولكي يثبت حسن نيته أرسل لها مبلغ ألف يوان «حوالي 157 دولارا أمريكيا»، لتحضر إلى مكان إقامته ويتعارفا بشكل شخصي.

وبعد فترة من التعارف جرى الاتفاق بين الخطيبين على إقامة حفل زفاف تقليدي في يناير الماضي وتأجيل تسجيله بشكل رسمي، لتحصل الزوجة على مهر قدره 148 ألف يوان «23500 دولار»، بالإضافة إلى مجوهرات وهدايا أخرى.

بعد 3 أيام فقط من عقد القران، أخبرت العروس«نانا»، أنها تريد العودة إلى منزلها مع أسرتها، وعقب عودتها إلى زوجها بعد أسبوع، أخبرته مجددا أنها تريد العودة إلى مسقط رأسها للاعتناء بوالدتها المسنة.

الزوج اكتشف حفل زفاف زوجته على آخر

دخل الشك في قلب الزوج بسبب عدم رد زوجته على مكالمته حينما تكون في بيت أهلها، وفي شهر مارس، وبينما كان تشانغ يتصفح تطبيق الفيديو المفضل لديه، شاهد مقطعا مصورا لحفل زفاف تظهر فيه زوجته بثوب العرس وهي ترتبط برجل آخر.

أثار الفضول انتباه الزوج وأخذ يشاهد مقطع فيديو العرس، ليكتشف أن العروس هي زوجته، وأنه قد وقع ضحية لعملية احتيال ونصب، ويتقدم على الفور ببلاغ إلى الشرطة.

وأثبتت التحقيقات لاحقا، أن نانا، كانت عضوا في شبكة احتيال كبيرة تستغل الرجال الذين يبحثون عن زوجات عن طريق الإنترنت والخاطبات، وفي سبيل تحقيق أهدافها، كانت تلك الشبكة تعمد إلى إقناع ضحاياها بالاكتفاء بإقامة حفل زفاف تقليدي ودفع المهر وتأجيل توقيع عقود الزواج الرسمية.

«الأزواج المخدوعين»، هكذا عُرفت قصة العروس نانا، التي نصبت على 19 شابا، وقبضت الشرطة على 5 أشخاص من تلك الشبكة ليتبين إنها جنت نحو 314 ألف دولار.