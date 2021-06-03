احذري.. عادة شائعة يفعلها طفلك تنقل له الفطر الأسود

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصبح مرض الفطر الأسود الذي أعلنت الهند مؤخرًا انتشاره عقب تفشي وباء كورونا بها، خطرًا يثير الرعب والخوف، خاصةً بعد أن أكدت مصر اكتشاف عدد من الحالات المُصابة به بالفعل في محافظات مختلفة، وتحاول الدولة جاهدة التصدي لها، حيث استعدت وزارة الصحة والسكان بتجهيز غرف عزل للمصابين به بالفعل.

ويبحث المواطنون في الوقت الحالي عن أسباب انتقال مرض الفطر الأسود، وطرق الوقاية منه، وخاصة أولياء الأمور حيث إن الأطفال من الفئات لمعرضة للإصابة به أيضًا.

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عادة يفعلها طفلك تنقل له الفطر الأسود

وحذر الدكتور، أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، من عادة سيئة يفعلها الطفل تنقل له الفطر الأسود، موضحًا أنها عادة سائدة بين معظم الأطفال.

وقال استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ «هُن»: «للأسف معظم الأطفال الصغيرة ممكن يتناولوا من القمامة الموجودة بالمنزل، وخاصة في المطبخ، في إطار لهوهم واستكشافهم لما حولهم»، مضيفًا: «بيحطوا إيديهم يطلعوا أي حاجة وبعدها في أفواههم، أو على فمهم وعنيهم وده غلط جدًا».

وأشار الدكتور أمجد الحداد، إى أن فئة الأطفال التي تُصاب بالفطر في هذه الحالة هم الذين لديهم أمراض مناعية، قائلًا: «اللي هيتصاب لازم يكون طفل بيعاني من مرض مناعي، وبيتعالج بالكورتيزون أو المضادات الحيوية، ده بيخليه عُرضة للإصابة».

ونصح «الحداد» الأمهات بالحفاظ على النظافة الشخصية لأطفالهم والتطهير والتعقيم المستمر: «لازم غسل الإيد بشكل مستمر، وإنهم يعلموهم ميلمسوش أنفهم وعنيهم».

أعراض الفطر الأسود

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض التي تظهر على المصاب بالفطر الأسود، مؤكدة أنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر.

وجاءت الأعراض على النحو التالي:

1- حمى

2- سعال

3- ألم في الصدر

4- ضيق في التنفس

5- تورم في جانب الوجه

6- صداع

7- احتقان في الجيوب الأنفية

8- آلام في البطن

9- قىء

10- غثيان

11- نزيف بالجهاز الهضمي

12- دم بالبراز

13- إسهال وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى

14- جلطات

15- تلف الأعصاب

16- فقدان الوعى