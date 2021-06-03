4 علامات في الفم تشير إلى الإصابة بالفطر الأسود.. احذريها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشكل الفطر الأسود، مصدر قلق من أعراضه التي تظهر بشكل مفاجىء وخاصة بعد ظهور عدد من الحالات المصابة به في مصر، فمن ضمن اعراضه التي تشير إلى الإصابة به، الشعور بصداع شديد في الجيوب الأنفية، وخروج إفرازات من العين والتهابات، وتأتي عدوى الفطر الأسود نتيجة للتعرض لعفن يوجد في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضروات المتحللة.

وتوجد علامات تشير إلى الإصابة بمرض الفطر الأسود، ولكن هل هناك علامات تظهر على الفم والأسنان تشير إلى الإصابة بالفطر الأسود.

علامات تظهر على الفم والأسنان تشير إلى الإصابة بالفطر الأسود

وأوضح الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية في الشرق الأوسط، أن من علامات الإصابة بالفطر الأسود التي تظهر على الأسنان تغير لونها إلى اللون الأسود بالإضافة إلى تراخي الأسنان بشكل مفاجىء.

وأضاف أثناء حديثه لـ «هُن»: «من العلامات الأخرى التي تصيب الأسنان تساقطها وصداع مفاجىء في الجزء المصاب بالفطر الأسود»، مشيرا أن الفطر الأسود يهاجم جهاز المناعة ولكنه غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر ولكن بدون علاج يمكن وصوله إلى المخ.

علاج الفطر الأسود

وأشار إلى أن علاج الفطر الأسود في الحالات حديثة الإصابة، يكون بتناول مضادات الفطريات يحددها الطبيب، وفي الحالات المتأخرة يتطلب الأمر التدخل الجراحي لإزالة الأنسجة التالفة ووقف انتشارها للمخ سريعا.

أعراض الإصابة بالفطر الأسود

من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالفطر الأسود:

الرؤية الضعيفة.

الحمى.

تورم الوجه من جانب واحد.

الصداع.

احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

ألم في الصدر وضيق في التنفس.

آلام في البطن.

غثيان وقيء ونزيف في الجهاز الهضمي.

وكان الحديث عن الفطر الأسود، قد بدأ مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.