10 نصائح تساعد على إطلالة مميزة دون مكياج.. منها الطماطم لبشرة لامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الجمال الحقيقي لا يحتاج إلى الكثير من المكياج، إذ تمتلك كل امرأة جاذبية طبيعية وسحرًا يساعدها على الظهور بمظهر مميز، كل ما عليكِ فعله هو إضافة بعض الحيل المفيدة التي تجعلك لامعة في يومك.

ونعرض هنا بعض النصائح لتكوني أكثر جاذبية دون إضاعة الوقت والمال، وذلك وفق ما أورد موقع "brightside".

1- توحيد لون البشرة:

لجعل بشرة وجهك تبدو أكثر صحة، استخدمي شاي البابونج، خذي ملعقة كبيرة منه وأضيفي كوبًا واحدًا من الماء الساخن واتركيه ليخمر في الترمس لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بتصفية المشروب من خلال غربال واتركيه يبرد قليلاً.

وأخيرًا، أضفي ملعقة صغيرة من العسل، واشربي في رشفات صغيرة كل يوم قبل الإفطار لمدة أسبوعين.

2- لجعل الرموش تبدو أطول وأكثر سمكاً:

من أفضل الطرق لتغذية رموشك استخدام خليط زيتي محلي الصنع، خذي كميات متساوية من زيوت الخروع واللوز والسمسم، وأضفي فيتامين E (فهو يساعد على زيادة عمر التخزين)، وامزجي المكونات في وعاء، عندما يصبح المزيج جاهزًا، ضعيه على الرموش الجافة واتركيه طوال الليل، استمري في العلاج لمدة أسبوعين للحصول على تأثير ملحوظ.

3- تخلصي من الشعر الهش والأطراف المتقصفة:

عندما يحتاج شعرك إلى مساعدة فورية، فإن الحل هو ماسك سهل الصنع، اخفقي صفار بيضة ونصف كوب من الزبادي الطبيعي غير المضاف في طبق واحد، وأضفي ملعقة كبيرة من زيت الخروع، ومن زيت جوز الهند، أخيرًا، ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو أو زيت الجوجوبا، وقلّبي المكونات معًا جيدًا.

عندما يصبح المزيج جاهزًا، ضعيه على شعر مبلل، ثم ضعيه على غطاء من البولي إيثيلين، واتركي الماسك لمدة ساعة، بعد ذلك، اغسلي شعرك جيدًا.

3- تغذية ونعومة يديك:

لجعل بشرة يديك ناعمة ومخملية، خذي كمية صغيرة من كريم اليد وامزجيها مع كمية مماثلة من الخل، وضعي المرهم الناتج كل مساء قبل النوم لمدة أسبوعين.

4- اجعلي شعرك يبدو ناعمًا ولامعًا:

نأخذ موزة مقشرة ونضعها في الخلاط ونضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، اخفقي المكونات ثم أضيفي ملعقتين من العسل وملعقة كبيرة من الزبادي غير المضاف، وقلّبيها معًا حتى تحصلي على عجينة تشبه اللب، وضعي المعجون على الشعر المبلل، بعد 30 دقيقة، اغسلي الماسك جيدًا.

4- تقشير الجلد الميت:

غسول عصير الصبار مثالي للعناية بجميع أنواع البشرة، خذي 100 جرام منه، وأضفي ثلاث ملاعق كبيرة من الماء المغلي وثلاث ملاعق كبيرة من الكحول، وقومي بتقليبها جيدًا، افركي المرهم الناتج على جلد وجهك ورقبتك كل يوم، واتركيه لمدة عشر دقائق، ثم اغسليه، اختتم كل علاج بوضع كريم البشرة العادي على المناطق المتهيجة.

5- تقوية وتبييض الأظافر:

لجعل أظافرك تبدو صحية وجميلة، كل ما عليك فعله هو أن تغسلي أصابعك في عصير الليمون، اقطعي ليمونة إلى نصفين واستخدمي كل نصف، للحصول على أفضل النتائج، اتركي أظافرك تنقع في العصير لمدة 15 دقيقة.

6- التخلص من الرؤوس السوداء:

سيساعدك ماسك التقشير المزيل للرؤوس السوداء هذا على التخلص منها بسرعة كبيرة، وامزجي بعض الفحم المنشط مع غراء نمط المدرسة غير السام في وعاء لصنع الماسك، وضعي الخليط على أنفك وخدودك والمناطق الأخرى التي أغلقت فيها المسام، واتركيه حتى يجف، بعد أن يتم تقشيره، قومي بتوحيد وجهك لإغلاق جميع المسام.

7- التعامل مع تشقق الشفاه:

امزجي كميات متساوية من الكريمة الحامضة وعصير الجزر، وضعي المزيج على شفتيك واتركيه لمدة سبع دقائق، واغسلي شفتيك بعد ذلك.

8- تبييض أسنانك:

افرمي بعض أقراص الفحم، ونظفي أسنانك به يجب عليك شراء فرشاة أسنان منفصلة لهذا الغرض.

9- تخلصي من الهالات السوداء تحت عينيك:

انقعي قطعتين مسطحتين من القطن في كوب من الحليب البارد ثم ضعيهما تحت عينيك مباشرة.

10-الحصول على بشرة لامعة وصحية:

امزجي السكر والطماطم هذا مقشر رائع للوجه، سوف يزيل خلايا الجلد الميتة ويمنح بشرتك توهجًا صحيًا، وقطعي الطماطم إلى شرائح ورشي عليها بعض السكر، وافركي بشرتك برفق بحركات دائرية صغيرة، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء، وكرري هذا من 3-4 مرات في الأسبوع.