منها البيض.. 9 أطعمة تُحسن مزاجك بعد يوم مليء بالضغوطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يؤثر إيجابيا على حالتك المزاجية وتقلبها رأسا على عقب، خصوصا بعد يوم مليء بالضغوطات، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكنها فعل ذلك على النحو التالي، وفق ما نقل موقع "brightside".

1- الشوكولاتة:

مجرد التفكير في الشوكولاتة ترتسم الابتسامة على وجوهنا، لكن بالتأكيد لا يمكنك الانغماس فيها وما زلت تفقد الوزن.

وتحتوي الشوكولاتة على العديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك المغنيسيوم، الذي يحفز الأوعية الدموية على الاسترخاء، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وزيادة الدورة الدموية.

وتناول بضع مربعات من لوح الكاكاو بنسبة 70٪ لن يقلل من قلقك فحسب، بل سيخفف من أعراض الدورة الشهرية والاكتئاب والتعب، لذلك لا تتردد في تناول الشوكولاتة الداكنة 2-3 مرات في الأسبوع.

2- القهوة:

يمكن للعناصر الموجودة داخل فنجان واحد من القهوة أن تبقي جسمك في مستوى عالٍ طوال اليوم، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات رائعة وشكل خارجي مبتسم.

ويشتهر المشروب اليومي بزيادته في الدوبامين والسيروتونين، وكلاهما من المواد الكيميائية الموجودة في الجسم والتي يمكن أن تريحك من المشاعر السلبية.

3- السلمون:

هذه السمكة غنية بأحماض أوميجا 3 الغنية، والمعروفة بمكافحة تقلب المزاج والاكتئاب، وتوجد أيضًا في عين الجمل، ويمكن للأوميجا 3 أن تعزز ذاكرتك وتفسح المجال ليوم من التركيز.

4- البيض:

مخفوق أو مسلوق، فهو يعد مصدرًا رائعًا للبروتين الذي يساعد على إعادة بناء العضلات والحفاظ عليها بعد الشد الطويل في صالة الألعاب الرياضية، ويحتوي أيضًا على فيتامين د الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على جهاز المناعة، ويمنعك من السعال ونزلات البرد والعطس.

ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د) بشكل كبير في درء الأفكار الاكتئابية، وكذلك المساعدة في إنقاص الوزن.

5- التوت:

يحتوي التوت على مادة الأنثوسيانيدين التي تقلل الالتهابات في الجسم وتقلل من معدلات الاكتئاب، وتحتوي هذه الفاكهة التي تساعد على استقرار الحالة المزاجية على العديد من مضادات الأكسدة التي لا تفيد بشرتك فحسب، ولكنها تساعد أيضًا في مكافحة الشيخوخة.

6- عين الجمل:

المكسرات والبذور، وخاصة عين الجمل، غنية بالسعرات الحرارية وبالدهون، لكنها ضرورية لنظام غذائي صحي متوازن.

وتحتوي هذه الوجبة الخفيفة في منتصف الصباح على مركب يعرف باسم الميلاتونين، والذي لا يحفز على النوم فحسب، بل يقلل من أمراض القلب، ويمنع مرض السكري، ويكافح هرمون التوتر، إذا كنت تريد بشرة لامعة وشعر لامع، فإنه يساهم أيضًا في هذه العوامل أيضًا.

7- الأفوكادو:

يساعد الأفوكادو الدماغ على إدارة العديد من الوظائف، ويحارب التعب ويزيد مستويات الهرمون بشكل كبير، ليس فقط لأنه يحتوي على فوائد صحية مذهلة ولكن الخضار مليء بالدهون الصحية التي يمكن أن تجعل بشرتك لامعة وتساعد في تنظيم الهضم.

8- الموز:

يعتبر الموز رائعًا في عصائر الفاكهة ولتوفير الطاقة، ويشتهر بمحتواه العالي من البوتاسيوم، ما يقلل من احتمالية تسارع ضربات القلب والسكتات الدماغية والتهاب المفاصل.

ويعتبر الموز أيضًا مصدرًا كبيرًا لفيتامين ب الذي تم ربطه بتقليل الاكتئاب، تناول واحدة منها لتحفيز مزاجك المتفائل.

9- المكرونة:

تشتهر الكربوهيدرات برفع معنوياتك وكذلك مستويات الطاقة لديك، وتحتوي على القليل من الدهون، وهي مصدر كبير للكربوهيدرات المعقدة التي تملأنا وتطلق السيروتونين أيضاً، وجزء صغير من مكرونة القمح الكامل مع وجبة متوازنة سيعزز الاندورفين ويطلق فيتامين ب في الجسم.