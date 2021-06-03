كورونا اليوم: طفرة أكثر شراسة في فيتنام.. وتحذير من السلالة الهندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

فيتنام: سلالة كورونا الجديدة أكثر شراسة

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في فيتنام تحذيرهم من أن السلالة الجديدة المكتشفة من كورونا هي أكثر شراسة.

تأمل فيتنام في احتواء انتشار جديد لكوفيد-19 عن طريق إجراء فحوص لجميع سكان مدينة هو تشي منه وتطبيق تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي، وتأتي هذه الجهود بعد ظهور بؤرة جديدة مرتبطة بمركز ديني.

5 علامات تظهر على الفم والأسنان تنذر بإصابة متعافي كورونا بـ الفطر الأسود

استعرض موقع timesofindia بعض العلامات التي قد تظهر على الفم والأسنان لتنذر بإصابة متعافي كورونا بـ"الفطر الأسود"، وكانت كالتالي: الأسنان المتحركة، خراج اللثة، ألم حول عظم الفك، تنميل على الخدين والفم

الصحة العالمية تحذر من السلالة الهندية: منتشرة في 62 دولة

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في الهند، انتشرت في أكثر من 62 دولة على الأقل، مع تفشي الوباء في آسيا وإفريقيا.

وحسب صحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان: "نواصل ملاحظة زيادة في انتقال السلالة الهندية من كورونا بشكل ملحوظ، مع إبلاغ عدد متزايد من الدول عن تفشيها بكثرة".