إطلالات إيما ستون في فيلم "كرويلا" مزيج من الماضي والطابع الغوطي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 07:48 مساءً - هي النجمة إيما ستون التي تألقت في آدائها شخصية كرويلا دوفيل المقتبسة من فيلم الستينات 101 dalmatians والذي لعبت فيه الممثلة غلين ستون دور البطولة عندما أعيد تمثيله في العام 96 الى أن وصل الدور الى إيما ستون التي تودي فيه شخصية كرويلا عندما كانت يتيمة وتمتلك أحلاماً بأن تغدو مصممة أزياء مشهورة قبل أن تواجه التحديات و الإخفاق في مسيرتها المهنية.

لتصفيف شعرها اعتمدت المبدعة ناديا ستايسي التي تمتلك مستحضرات hask عدداً من الكريمات ومن السبراي الخاص لتصفيف شعرها ونفشه وتجعيد خصلاته بهذه الطريقة.

إيما ستون ترتدي السترة العسكرية الشهيرة

الصورة من موقع IMDB





أما بالنسبة الى أزيائها فلقد استقدمت منسقة الأزياء جيني بيفان في الفيلم 47 زياً للنجمة إيما لوحدها من أصل 277 زياً أعدتهم للفيلم كله. وتم ابتكار البعض من وحي السبعينات، واستقدام البعض الآخر من المصممين الكسندر مكوين وفيفيان وستوود.

ويمكن ملاحظة النفس الاستعراضي الذي يمتلكه الكسندر مكوين في العرض من خلال ظهور كرويلا على مستوعب للنفايات فهي تحب صدم جمهورها بالخروج عن المألوف.



لقد تعاونت بيفان مع فرق محترف لابتكار الأزياء رغم ذكر مصادر وحيها ومن أجمل القطع التي رأيناها لكرويلا سنفنّدها على الشكل التالي :



السترة القميص التي تجسد سترة الدراجين المصنوعة من الفينيل اللامع من جهة وتجسد في الجهة الثانية قميصاً من الساتان اللامع الأبيض.

الصورة من موقع IMDB



السترة الجلدية التي تزرر كقميص ضيق وتتميز بأكمام منفوخة مزدانة بالتفاصيل.

إيما ستون ترتدي سترة جلدية

الصورة من موقع IMDB

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السترة العسكرية الطراز والمزدانة بالسلاسل والميداليات مع تنورة من التول الأحمر المزدانة بالكشاكش وجزمة جلدية عالية الساق.

الصورة من موقع IMDB

ارتدت إيما ستون المصممة تنورة ميدي سوداء وقميصاً قطنياً مماثلاً مع جوارب مقلّمة وحذاء مونوكروم.

الصورة من موقع IMDB

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في هذه الصورة يبدو واضحاً تأثير المصممة التي ترمز الى حقبة البانك في سبعينات القرن الماضي فيفيان وستوود إذ ارتدت فستاناً بلون النيود يتميز بكورسيه ويتنورة منفوخة من التول وازدان الفستان بزخرفات على شكل قصاصات الجرائد اليومية.

الصورة من موقع IMDB

ارتدت إيما ستون في البوستر المعدّ للفيلم فستاناً بليزر مع أكمام مفتوحة على شكل كاب. ونسقت معه قفازات جلدية سوداء طويلة.

الصورة من موقع IMDB

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كما تألقت إيما ستون عندما ظهرت بفستان من الشيفون الأحمر مع قفازات من الجلد بلون الأحمر القاني.

الصورة من موقع IMDB

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