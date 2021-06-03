قناع الجزر والعسل لنضارة البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 07:48 مساءً - من المعروف أنّ الجزر هو من المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والحديد، ويمتاز بتوافره بسهولةٍ طيلة أيام السنة، لذا نقدم لكِ قناع الجزر لـعلاج مشاكل البشرة المختلفة، من الجفاف، وحب الشباب، وانعدام النضارة، حيث إنّ هذا القناع يناسب جميع أنواع البشرة :



طريقة تحضير قناع الجزر:

قناع الجزر

نقشّر الجزر ونطبخه على البخار، أو نغليه حتى يصبح طريًّا.



نهرس الجزر بالشوكة أو أداة هرس البطاطا.



نضيف ملعقة طعام من العسل، ونصف ملعقة من زيت الزيتون.



نخلط العسل وزيت الزيتون.



نضيف بضع قطرات من عصير الليمون. بحسب نوع بشرتِك، يمكنكِ إضافة أو تقليل الكمية (عصير الليمون مادة مقلّصة طبيعية، لذا إذا كانت بشرتكِ دهنية، أنتِ بحاجة إلى المزيد من الليمون)، إذا كانت بشرتكِ جافة فيمكنكِ إضافة حوالى 8 قطراتٍ من الليمون، وإذا كانت بشرتكِ دهنية، أضيفي ملعقةً كاملة.



نراقب المزيج، يجب أن لا يكون المزيج لزجًا أو سائلًا جدًّا، إذا كان المزيج سميكًا جدًّا، يمكنكِ أن تضيفي زيت زيتون أكثر أو ماءً، كما يمكنكِ إضافة العسل لزيادة لزوجة المزيج.



نترك المزيج ليبرد قبل وضعه على البشرة.



ضعي قناع الجزر على بشرةٍ نظيفة حتى رقبتكِ، مع تجنّب منطقة الفم والعيون. يُترك على البشرة لمدة 10 -15 دقيقة ثم نغسله بالماء الدافئ .



يجفف الوجه بمنشفة رطبة، ونستعمل كريمًا مرطّبًا على كامل الوجه .

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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