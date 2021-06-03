كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 07:48 مساءً - كل عروس تحلم بإطلالة ساحرة تخطف الأبصار في يوم زفافها. وعندما يوشك هذا الحلم أن يتحقق، تواجه العروس تحدياً كبيراً لابراز جمالها واختيار المكياج الذي يبرز ملامحها بأسلوب ناعم وجذاب في الوقت ذاته. لا تقلقلي بعد الآن! واتبعي مع "الخليج 365.نت" خطوات مكياج دراماتيكي للعروس الذي يُعد من آخر الصيحات الرائجة في عالم التجميل.

مكياج دراماتيكي للعروس لإطلالة ساحرة في يوم زفافها

خطوات مكياج دراماتيكي للعروس لإطلالة ساحرة في يوم زفافها

إليك، طريقة تطبيق مكياج دراماتي للعروس الباحثة عن إطلالة تخطف الأبصار في يوم زفافها بخطوات سهلة وبسيطة:

كريم الأساس

الحرص على اختيار كريم الأساس بما يتناسب وفق لون بشرتك

يمنحك كريم الأساس إشراقاً، وتذكّري عدم استخدام كريم أساس يحتوي على عناصر واقية من الشّمس؛ إذ إنّ هذا النّوع من كريمات الأساس يمنح وجهك إشراقةً بيضاء في الصّور. ويُفضل استخدام كريم الأساس شبه الشفاف الذي يلائم لون بشرتك، ولكن ادهني كمية صغيرة فقط، الاستخدام الزائد سيسلط الضوء على العيوب في الجلد ولا يخفيها. استخدمي المكياج الذي يعتمد على الكريم أو الصلب (Stick) للبشرة العادية أو الجافة والمكياج السائل غير اللامع للبشرة الدهنية. ينصح خبراء المكياج في استخدام خمسة قطرات من المكياج على كل الوجه، على كل خد، على طرف الأنف، وسط الجبين وواحدة على الذقن وامسحي المكياج الذي وضعته على وجهك بحيث يندمج مع البشرة.

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ظلال العيون

ألوان ظلال العيون الأرجواني الفاتح والذهبي المائل الى البرونزي تناسب جميع ألوان البشرة

برزت صيحة ألوان ظلال الكريمي البراق في الآونة الأخيرة. ولعلّ أكثرالألوان التي تناسب جميع ألوان البشرة هما: الأرجواني الفاتح والذهبي - البرونزي. يُستخدم اللون الأرجواني لتسليط الضوء على عظام الخدين وخط الحاجب، وكذلك كأساس فاتح تحت العينين. وللّون البرونزي العديد من الاستخدامات، بدءاً من تسليط الضوء على خطوط عظام الخدين والفكين مروراً بتكوين لون برونزي جميل وانتهاء بإضافة عمق للجفون.

استخدمي ثلاثة ألوان للظلال؛ الفاتح، المتوسط والغامق. ضعي اللون الفاتح على الجفن بدءاً من خط الرموش وحتى خط الحاجب. يليه اللون المعتدل في تجعد أعلى الجفن أو أعلى قليلاً من التجعد، فاللون الغامق في الزاوية الخارجية للعين أو استخدميه ككحل.



الرموش المستعارة

تضفي الرموش المستعارة لمسات من الجاذبية على مكياج العيون

قومي ببعض التجارب على الرموش لإضافة لمسات ساحرة لعينيك من خلال استخدام الرموش المستعارة. ومع ذلك، يجب تركيب الرموش المستعارة قبل يوم الزفاف؛ لخلق مظهراً طبيعياً. يمكنك الاستعانة برموش مثبتة على شريط شفاف وقصّها كي تصل الى طول العين. أما إذا كنت تفضلين استخدام الرموش الفردية وليس تلك المرتبة على شريط، احرصي على تثبيتها على الحواف الخارجية للعينين من أجل رفع العين. وأخيراً، طبّقي طبقتين من الماسكرا المقاومة للماء بالقرب من قاعدة الرموش والقليل منها بالقرب من الأطراف؛ لابراز رموشك بشكل جذاب.

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الحاجبين

تنظيف الحواجب قبل يوم من الزفاف

رتّبي الحاجبين بشكل مهني قبل حوالي أسبوع من يوم الزفاف، وافحصي إذا ما نبت بعض الشعر قبل يومين من العرس. لا يوصى بنتف الحاجبين في صباح يوم الزفاف نفسه؛ تجنباً لعدم حدوث أي تهيج أو احمرار في تلك المنطقة.



بودرة الخدود

تطبيق بودرة الخدود ذات ألوان هادئة لمكياج عروس ناعم

إنّ اختيار ألوان بودرة الخدود الهادئة والناعمة تعتبر مثاليّة لهذا المكياج؛ لإطلالة طبيعية وجذابة في الوقت.

أحمر الشفاه

استخدمي الألوان العميقة والغنية مثل الأرجواني العميق لإطلالة ساحرة

للحفاظ على شفاه رطبة وجذابة، قومي بدهن القليل من الكريم المرطب والمعالج لشقوق الشفاه. استخدمي فرشاة لوضع القليل من الكريم على اليد ومن ثم ادهنيها بواسطة إصبعك على الشفاه. لا تضعي الكثير منه لعدم إفساد لون أحمر الشفاه. ثم، طبّقي القليل من الكونسيلر على شفاهك.

لا تختاري لون أحمر الشفاه القوي جداً بحيث يجذب كل الانتباه من عينيك. استخدمي الألوان العميقة والناعمة مثل الأرجواني العميق لإطلالة ساحرة.

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