طبيب بيطري يحذر من أخطر 3 علامات في الدواجن.. تسبب ضررا كبيرا لمن يتناولها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص الكثير من السيدات وربات البيوت عند شراء المنتجات لإعداد الطعام على شراء المنتجات الجيدة منها، والتي تتميز بجودتهان وبكونها طازجة، وتجنب شراء غير الطازجة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتسمم أو الإعياء، ولعل أكثر ما يبحث عنه الكثيرين خلال تلك الفترة المواصفات المثالية التي يجب أن يتم توافرها في الدجاج الذي يتم شراءه لإعداده على وجبات الطعام.

ونرصد من خلال هذا التقرير المواصفات الصحيحة والمثالية التي يجب أن يتم مراعاة تواجدها في الدجاجة التي يتم شراءها لإعدادها على وجبات الطعام، تجنبا للإصابة بأي من الوعكات الصحية أو الإصابة بالتسمم، وفق الطبيب البيطري الدكتور محمد يوسف، كالتالي:

المواصفات المثالية التي يجب مراعاة تواجدها في الدجاجة عند شراءها

قال الدكتور محمد يوسف، الطبيب البيطري خلال حديثه لـ «هن»، إنه يجب تجنب شراء الدجاج من المحلات التي يتم ذبح الدجاج بها، والحرص على شراء المجمدة من المجازر المعتمدة، والتي تم عرضها مسبقا على أطباء وتم اعتمادها كصالحة للطعام، ولكن في حالة إقبال الجمهور على شراء الدجاج من تلك المحال، يجب مراعاة توافر عدد من المواصفات، والتي تتمثل في:

- يفضل الكثيرون شراء الدجاجة الطازجة، وعند شراءها من المحلات يجب فحصها للتأكد من أنها خالية من الاحتقانات، أو وجود أي من البقع الغريبة عليها.

- يجب فحص الدجاجة والتأكد من أن لونها طبيعي، ولا يوجد بجلدها أي من التصبغات.

- يجب فحص الدجاجة للتأكد من أنها خالية من الكدمات.

- عند فتح الدجاجة من الداخل، لابد من فحص جميع أحشاءها والتأكد من سلامتها.

- يجب أن يكون حجم الكبدة طبيعي وغير موجود به بقع سوداء.

- يفضل شراء الفرخة التي تتميز بكبر حجم الفيليه الخاص بها.

- يجب مراقبة سلوك البائع الذي يتم التعامل معه بشكل دائم، للتأكد من صحة وسلامة الدجاج الذي يبيعه.

- يجب مراعاة حجم الدجاجة، فإذا كان وزنها يزيد عن 2.5 كيلو، فتلك تحتوي على دهون زائدة.

- الوزن المثالي للدجاجة هو 2 كيلو.

- يجب فحص الأرجل الخاصة بها للتأكد من أنها غير مكسورة.