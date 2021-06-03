نرمين الفقي تتألق بالأسود خلال الإجازة.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها بأحدث صور لها من إجازتها الصيفية بشرم الشيخ، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وارتدت الفنانة نرمين الفقي، ملابس سوداء أظهرت أنوثتها، وعلقت على الصورة: «يا صباح الخير والسعادة يومكم جميل ان شاء الله»، وانهالت تعليقات متابعيها جاء أبرزها: «قمر، جميلة، شمس الساعة، القمرة، الجمال عدى الكلام، قمر الدراما».

وتقضي الفنانة نرمين الفقي الآن إجازتها الصيفية في شرم الشيخ، حيث نشرت صورة عبر حسابها على «انستجرام» من أعماق البحار، أثناء قضاء الإجازة الصيفية.

نرمين الفقي توضح أسباب رفضها الزواج

وأوضحت الفنانة نرمين الفقي أسباب العزوف عن الزواج، في حوار سابق لها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، مؤكدة أن هناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا لخطبتها، ولكن مرض والدتها كان يمنعها من الارتباط، لأنها البنت الوحيدة مما أدى لتراكم المسؤولية عليها.

مرض والدة نرمين الفقي

ورحلت والدة الفنانة نرمين الفقي بعد صراع مع مرض السرطان، وهجرت ابنتها الفن والإعلام لرعاية والدتها حتى توفاها الله، لتعود بمسلسل «جبل الحلال» مع الفنان محمود عبدالعزيز.

نصائح نرمين الفقي للمقبلين على الزواج

وقدمت الفنانة نرمين الفقي مجموعة من النصائح للمقبلين على الزواج منها ضرورة السؤال على الشخص جيدا قبل الإقبال على الزواج، وذلك لإخفاء بعض الأشخاص البيانات الخاصة بهم.

أعمال نرمين الفقي الدرامية

عادت الفنانة نرمين الفقي ببعض الأعمال الدرامية من ضمنها أبو العروسة ومسلسل جبل الحلال، وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل لؤلؤ الذي حقق نجاحا كبيرا على الساحة الفنية.