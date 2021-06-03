ائتلاف أولياء أمور مصر: امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية صعب وطويل ومحتاج تفكير

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الائتلاف رصد أراء أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي في الامتحانات التي عقدت اليوم.

وأضافت «الحزاوي»، في بيان لها، أن امتحان مادة الهندسة بمحافظة القاهرة اليوم كان صعب وطويل وبه نقاط كثيرة تراكمية تحتاج لتفكير للوصول للحل، متابعة: «محافظة البحيرة جاء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية اليوم سهل ولا يوجد به أي مشاكل».

وأشارت إلى أن مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القليوبية جاءت متوسطة، والشكوى جاءت من قطعة كلمات جديدة على الطالب، بينما امتحان هندسة محافظة الشرقية كان سهل ولا يوجد به مشاكل.

وجاءت شكوى إلى ائتلاف أولياء أمور مصر، من ولي أمر أن لجنة مدرسة طره الجديدة بمنطقة طرة فتحوا باب المدرسة الساعة 9 وهو نفس موعد بدء الامتحان، ومر على وقت الامتحان 10 دقائق حتى استلم الطلاب ورقة الامتحان مما أدى لتوتر الطلاب، واشتكى ولي أمر آخر أيضا عدم وجود جهاز حرارة أو تعقيم في المدرسة.

وزارة التعليم تعقد امتحانات الإعدادية في المواد الأساسية

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يعقد فى المواد الدراسية الأساسية، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات بواقع مادة بشكل يومي، حتى لا يتجمع الطلاب داخل المدارس وبين فترات الامتحان.

امتحان الشهادة الاعدادية يختلف في مواعيده عن غيره في محافظة مطروح، حيث بدأت الامتحانات في بعض المحافظات مثل القاهرة وأسيوط والإسماعيلية والقليوبية، وستنطلق الامتحانات في 5 يونيو بمطروح وكفر الشيخ، كما تختلف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في كل محافظة عن الأخرى، حيث تتولي كل مديرية وضع أسئلة الامتحانات الخاصة بها طبقا للجان التي يتم تشكيلها لوضع الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، لتغطية جميع المدارس في الإدارات والقطاعات التعليمية.