«رومانسية فريدة من نوعها».. خطيب منة عرفة يغازلها: «ربنا يجعل اسمي في بطاقتك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ إعلان الفنانة منة عرفة، خبر خطبتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي محط اهتمام من الرواد والمتابعين، الذين يحرصون على متابعة ما تشاركه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، هي وخطيبها محمود المهدي، مع تبادل عبارات الغزل والصور الرومانسية التي تجمع بينهما بين الحين والآخر.

وشارك محمود المهدي، صورة جديدة تجمعه بخطيبته الفنانة منة عرفة، وكتب عبارة قال خلالها: «ربنا يجعل اسمي في بطاقتك، قريب جدًا».

تفاعلت العروس الشابة منة عرفة، مع منشور خطيبها، وأرفقت تعليقا على الصورة بعبارة باللغة الإنجليزية، قالت خلالها: «لآخر العمر يا حبيبي، إن شاء الله، بحبك».

العديد من التعليقات تلقاها الشاب محمود المهدي، عبر حسابه على الصورة الذي شاركها برفقة الفنانة منة عرفة، وكان من بينها: «وجزمتك وجزمتى في جزامة واحدة، مرة غسالة ومرة باقة نت ودلوقتي البطاقة، الواحد ما صدق خلص من الغسالة دخل في البطاقة، رومانسية فريدة من نوعها، الله يخليكم لبعض، صداع من كتر الرومانسية، ربنا يخليكوا لبعض ويحميكوا».

باقة unlimited

وكان أثار محمود المهدي، خطيب الفنانة منة عرفة، الجدل بعدما شارك صورة جديدة لهما، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

واتسمت الصورة برومانسية جديدة، ودون تعليقا قال خلاله: «حبك في قلبي باقة unlimited مدى الحياة وأكيد أكيد من روحي طبعا».

هدومنا في غسالة واحدة

وكان محمود المهدي، خطيب الفنانة الشابة منة عرفة، وجه رسالة جديدة لها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ نشر صورة رومانسية تجمع بينهما، معلقا: «ربنا يجعل هدومي وهدومك في غسالة واحدة»، ثم عاد لينشر مقطع فيديو يوضح أسباب إخفاء هويته في البداية.

وكانت روت «منة» تفاصيل تعرفها على خطيبها، عبر مقطع فيديو ظهرت خلاله، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، قائلة: «جالي فيلم أمثل فيه اسمه 3 ستات هو فيلم رعب، من حوالي سنتين ونص ومضينا ودخلنا نصور، كنا بنقف ونشتغل وكدة وفي خلال الفيلم ده، أنا ومحمود خطيبي اتعرفنا على بعض، هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بينا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط».