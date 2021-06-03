هل يمكن للحاصلين على اللقاح أن ينشروا كورونا؟.. وهؤلاء مهددون بخطر الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

التطعيم هو العامل الرئيسي الذي طالما أكد عليه الأطباء والخبراء الطبيون لتقليل مخاطر كورونا، خاصة في جدول زمني حرج مثل هذا عندما نواجه أيضًا مخاوف إضافية من موجات جديدة محتملة من فيروس كورونا.

ويعتبر التطعيم أيضًا بمثابة مرور للأشخاص لاستئناف حياتهم الطبيعية "الخالية من الأقنعة" للتجول بحرية دون الخوف من الإصابة بالمرض، يراود الكثيرين سؤال حول إمكانية نقل العدوى من أشخاص ملقحين إلى آخرين.

-أهمية تلقي اللقاح

وفقًا لما ذكره موقع timesofindia فتمت دراسة جميع لقاحات COVID-19 المعتمدة حاليًا جيدًا وأنها تحمل احتمالات جيدة للحماية، مما يعني أنها قد تقوي استجابة الجسم المناعية ضد الفيروس، وتقلل من مخاطر المضاعفات، بما في ذلك العلاج في المستشفى.

وفي الإطار ذاته يجب أن تعمل اللقاحات أيضًا، بالمثل، على تقليل معدلات انتقال العدوى - الطريقة التي تنتشر بها العدوى من شخص إلى آخر، ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة المثبتة لدعم الادعاء حتى الآن.

قد يشير هذا إلى أنه في حين أن اللقاحات فعالة ضد الأمراض ذات الأعراض والنتائج السيئة، فإن مخاطر الانتقال لا تزال مقلقة، حتى الوقت الذي لا نجمع فيه أدلة كافية، سيكون من الآمن افتراض أن التطعيم لا يقلل تلقائيًا من انتقال العدوى أيضًا، وبالتالي، قد يكون الشخص الملقح معرضًا لخطر انتشار فيروس كورونا للآخرين.

-معدلات الانتقال المنخفضة تعتمد على اللقاح

حتى بالنسبة للأدلة القليلة المتوفرة فإن اللقاحات قد تقلل من انتقال العدوى إلى حد ما (وليس بشكل كامل)، فإن الكثير يعتمد على مدى نجاح اللقاح في منع العدوى.

تعمل اللقاحات المختلفة بشكل مختلف، فقد ثبت أن بعضها، على سبيل المثال، يقلل من حالات العدوى المتوسطة والشديدة بالفيروس التاجي، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يصابون بعدوى خارقة لا يصابون إلا بفيروس COVID-19 الخفيف، بينما يعمل البعض الآخر على منع العدوى بالكامل، لذلك، فإن الكثير من عوامل الخطر، سواء أصبت بـ COVID-19 أم لا أو نقلت العدوى إلى الآخرين، تعتمد أيضًا على اللقاح الذي لديك، وهو يعمل بشكل موثوق به، وبيانات واقعية تدعم ذلك.

ويعتقد بعض الخبراء أيضًا أن انتقال COVID-19 بعد التطعيم يعتمد كذلك على الانتشار بدون أعراض - والذي لم تدخله العديد من اللقاحات في الاعتبار بعد.

-انتقال الفيروس دون أعراض

وفيما يتعلق بكيفية انتشار فيروس SARS-COV-2 ، فإن انتقال الفيروس بدون أعراض يجعل الأمور أكثر تعقيدًا، لا يقتصر الأمر على كونه فيروسًا جديدًا نسبيًا فحسب، بل يمثل COVID-19 أيضًا تحديات خاصة لأن العدوى يمكن أن تنتشر عن طريق كل من حاملي الأعراض وكذلك غير حامليها، هذا يعني أن الشخص الذي لا تظهر عليه الأعراض ولا يخضع للاختبار، ربما ينشر المرض بصمت على الآخرين، هذا سيناريو يمكن أن يحدث بشكل جيد مع المستفيدين من التطعيم أيضًا.

وأوضحت الدراسات السريرية التي أجريت خلال العام الماضي أن غالبية حالات عدوى COVID كانت ناجمة عن أشخاص لم تظهر عليهم أعراض أو ظهرت عليهم أعراض طفيفة بالكاد ملحوظة، أي الذين لم يشتبه في إصابتهم بـ COVID وربما لم يتم تشخيصهم أيضًا.

يمكن أن يكون هذا هو الحال مع بعض المستفيدين من التطعيم، الذين قد يصابون بـ COVID-19، ولا تظهر عليهم أعراض، ومع ذلك ينشرون العدوى على الآخرين دون علم.

- المتغيرات قد تجعل اللقاحات أقل فعالية

كانت الموجة الثالثة من فيروس كورونا في العديد من البلدان مدفوعة بموجة متزايدة من المخاوف، والتي ليست فقط شديدة العدوى وتنتشر بسهولة ولكن لديها أيضًا القدرة على تجاوز الأجسام المضادة.

هذا أيضًا سيناريو محتمل آخر حيث قد ينشر الأشخاص الذين تم تطعيمهم الفيروس للآخرين، عند الإصابة بالعدوى، في حين أن الناس قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض خطير، أو ظهور أعراض أقل، فإن قابلية الانتقال السهلة للطفرات يمكن أن تزيد من فرص العدوى لأولئك المعرضين للخطر.

-من هو في خطر الآن؟

أي شخص لم يتمكن من التطعيم في الوقت الحالي، أو قد لا يكون مؤهلاً للتطعيم هو الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والمعاناة من نتائج أسوأ.

هذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أو مزمنة أو ضعف المناعة أو المرض الذي يمنعهم من التطعيم والأطفال دون سن 18 عامًا والذين لم يتم تطعيمهم عن طيب خاطر يتحملون جميعًا مخاطر متساوية للإصابة بالعدوى.