كيف تتحقق مما إذا تسبب كورونا في الإصابة بالفطر الأسود؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعيش العالم حالة من الهلع والخوف من انتقال مرض الفطر الأسود الذي انتشر في الهند، خاصة في ظل استمرار حالات الإصابة بالهند وارتفاعها خلال الأسبوع الأخير، وفق ما ذكر موقع timesofindia.

وكان المرضى الأكثر تضررًا هم مرضى كورونا الذين تعافوا مؤخرًا، والذين عادوا إلى المستشفيات فقط للبحث عن مزيد من العلاج، لمرض أكثر رعبًا وقاتلًا.

- ما الذي يجعل فطر الغشاء المخاطي مخيفًا لمرضى كورونا المتعافين؟

بينما ارتفعت العدوى الفطرية السوداء بشكل كبير خلال الموجة الثانية، فهي ليست مرضًا جديدًا نسبيًا مثل كورونا نفسه، فيؤثر داء الفطريات المخاطية، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، بشكل أساسي على الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ، مما يحد من قدرتهم على محاربة مسببات الأمراض البيئية، بما في ذلك داء الغشاء المخاطي الذي يتسبب في استنشاق جراثيم فطرية عن طريق الهواء، وحتى الآن، يبدو أن معظم الحالات تم تتبعها بين أولئك الذين حاربوا COVID-19 مؤخرًا.

قد لا يكون كل مريض مصاب بفيروس كورونا يخضع للعلاج في المستشفى معرضًا لخطر الإصابة بالفطريات، ولن يعاني كل مريض من الإصابة بالفطريات من الوفاة، ومع ذلك، فإن جميع مرضى كورونا الذين ينتهي بهم الأمر يعانون من الفطريات السوداء لديهم عدد قليل من عوامل الخطر.

-مرض السكري غير المنضبط لمصابي الكورونا

يشير مرض السكري غير المنضبط إلى علاج ارتفاع نسبة السكر في الدم حتى مع العلاج، ويشار إليه أيضًا باسم ارتفاع السكر في الدم، أو ارتفاع مستويات السكر في الدم (أكثر من 500)، أو الارتفاع المزمن في قراءات السكر في الدم يمكن أن يكون مقلقًا.

ونظرًا لأن مرض السكري يمثل أيضًا مرضًا مشتركًا خطيرًا بشكل كبير لفيروس كورونا، فإن المرضى يواجهون مخاوف إضافية من النتائج الوخيمة والاستشفاء والوفيات، وكلها مزعجة أيضًا.

- عوامل الخطر

يؤدي داء السكري المرتفع والشديد أيضًا إلى تثبيط المناعة ويجعل المرء عرضة للإصابة بحالات التهابية أخرى، وبالتالي إذا كان الشخص المصاب بفيروس كورونا يعاني أيضًا من ارتفاع السكر في الدم، أو يسجل قراءات عالية للسكر دون تاريخ سابق للإصابة بمرض السكري، فهناك حاجة إلى عناية فائقة.

-الاستخدام المطول وغير الصحي للأكسجين

كما طُلب من المرضى المصابين بكورونا الذين يحتاجون إلى دعم أكسجين مكثف، الانتباه إلى ظهور الأعراض، في حين أن الأكسجين أمر بالغ الأهمية في كثير من الحالات، فإن عدم النظافة أو سوء النظافة التي يتم الحفاظ عليها أثناء الأوكسجين (مثل استخدام الصنبور والمياه غير المعقمة) يمكن أن يعرض الشخص للخطر، فيشير الخبراء الآن أيضًا إلى أن المكملات العشوائية للأكسجين في حالات كورونا يمكن أن تزيد أيضًا من المخاطر، ويجب على كل مريض يعاني من COVID-19 الحاد، باستخدام دعم الأكسجين المكثف الانتباه للأعراض وطلب المساعدة في أقرب وقت ممكن.

أما بالنسبة لأولئك المرضى الذين يستخدمون الأكسجين الإضافي، فإن تنظيف واستبدال أجهزة الترطيب، من الضروري تطهير الأسطح والوحدات.

-بقاء طويل في وحدة العناية المركزة وتاريخ المرض الشديد

المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى ويبحثون عن علاج لـ COVID-19 الحادة أو الحرجة لديهم احتمالية أكبر للإصابة بداء الغشاء المخاطي، على الرغم من عدم وجود ارتباط مناسب له، فقد قيل إن المرضى الذين لديهم جداول زمنية طويلة للتعافي يعانون من أمراض مصاحبة أساسية، مما يعرضهم لخطر أكبر من كبت المناعة، وقد تساهم معايير النظافة السيئة أو غير الصحية التي يتم الحفاظ عليها في المستشفيات أيضًا في زيادة العدوى الفطرية، في بعض الحالات.

قد يؤدي البقاء في غرف سيئة التهوية أو غرف أقل تهوية (في المستشفى أو المنزل) إلى إثارة المخاوف.

-الاستخدام المفرط للستيرويدات

غالبًا ما توصف الستيرويدات التي تُستخدم غالبًا لعلاج حالات فيروس كورونا الشديدة، بأنها "منقذة للحياة"، ومع ذلك، فقد تم وضع الاستخدام المفرط للستيرويدات والمضادات الحيوية التجريبية تحت العدسة، مع الأخذ في الاعتبار آثارها الجانبية الواضحة.

بينما تعمل الستيرويدات على ترويض الالتهاب في الأعضاء الحيوية، فإنها يمكن أن تنتج أيضًا تأثيرًا موانعًا وتثبط مناعة الجسم، كما يمكن أن يكون أيضًا مشكلة لمرضى السكري، حيث يمكنهم رفع مستويات السكر في الدم مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا، ويمكن قول الشيء نفسه عن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية أثناء العلاج، لذلك، تم تثبيط الاستخدام المفرط أو العلاج الذاتي للمنشطات لشخص يعاني من فيروس كورونا.

الاستخدام المتكرر للأقنعة

بينما تتزايد حالات الفطريات السوداء بين المرضى في المستشفى، أثار بعض الخبراء أيضًا تساؤلات حول الاستخدام المتواصل وغير الصحي والمتكرر لأقنعة الوجه، على الرغم من عدم وجود دليل سريري يدعم هذه المسألة حتى الآن، فقد سلط بعض الأطباء الضوء على دراسات حالة الإصابة بالفطريات المخاطية حيث كان للمرضى تاريخ سيء في استخدام أقنعة الوجه غير المغسولة لفترة طويلة، إلى جانب الأمراض المصاحبة والاعتماد المفرط على الستيرويد.

-أنواع شائعة من عدوى فطر الغشاء المخاطي تم تتبعها في مرضى COVID-19

في حين أصيب العديد من المرضى بالفطر الأسود أثناء التعافي أو بعد الخروج من المستشفى، فإن المعركة مع COVID-19 يمكن أن تضعف دفاع جهاز المناعة ضد الفطريات ومسببات الأمراض الأخرى، في مثل هذه الحالات يمكن أن يتطور تطور العدوى وانتشارها بسرعة ويتطلب علاجًا متخصصًا أيضًا.

هناك أيضًا نوعان من عدوى داء الغشاء المخاطي التي يتم تتبعها بين مرضى الفيروس التاجي، وهما داء الغشاء المخاطي Rhino-Orbito-Cerebral و Mucormycosis الرئوي.

-ما يجب أن تعرفه

يعتبر داء الكركدن الأوربيتو الدماغي الفطري، أو ROCM ، نوعًا من العدوى الفطرية التي تنتشر حول الأنف والعينين والدماغ وتسبب تشوهًا واضحًا للوجه في الحالات الشديدة، فقد يبدأ من الأنف، وينتشر بسرعة حول الممر الأنفي ويصل إلى الدماغ (مرحلة شديدة)، كما يمكن للعدوى أن تجعل المريض يعاني من أعراض مثل ارتخاء الأسنان، وآلام الفك، والتورم، والاحمرار، وسيلان العين، وآلام الحجاج، وعدم وضوح الرؤية، وفي حالات فقدان البصر والعمى الجزئي أو الدائم.

يمكن أيضًا أن تكون الآفات الجلدية والحكة والقشور السوداء علامات، ومع داء الغشاء المخاطي الرئوي، تهاجم العدوى الفطرية الرئتين والجهاز التنفسي وتسبب أعراضًا رئوية، بعضها يمكن أن يشبه COVID-19، بما في ذلك ألم الصدر وسعال الدم والحمى وتراكم السوائل وضيق التنفس، وذلك يؤثر بشكل شائع على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بشكل خطير.