إطلالات اليوم: أصالة متألقة.. ونسربن طافش بالأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش توب باللون الأبيض، كت بدون أكمام، مع هوت شورت باللونين الأبيض والأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وقبعة باللون الكافيه، وكلاتش باللون المسطردة، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- نيرمين الفقي:

وطلت الفنانة نيرمين الفقي بجامبسوت باللون الأسود، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- أصالة:

كما تألقت المطربة أصالة بفستان باللون الذهبي، كت وبدون أكمام، وتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا.

- رضوى الشربيني:

وظهرت الإعلامية رضوى الشربيني بشميز متعدد الألوان، مزود بأكمام طويلة، مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- نوال الزغبي:

أيضا ارتدت المطربة نوال الزغبي جاكيت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.