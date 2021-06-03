كواليس كتابة القايمة الشهيرة «لا يُسأل عن المال».. العريس أصر والأب رفض: أنت واخد حتة مني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، انتشرت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر إحدى الشباب لصورة قائمة منقولات زوجية، خاصة بأخته، مدونا عليها عبارة توحي باهتمام الأب بسعادة ابنته وتفضيلها عن الأموال التي دفعها لتجهيزها، ليتم تداول ذلك المنشور على نطاق واسع، في إشادة من الكثيرين بما فعله الأب.

وعقب تداول ذلك المنشور على نطاق واسع، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى قسمين، الأول مشيدين بتصرف الأب الذي يدل على كرم أصله، والثاني رفض ذلك التصرف معللين بأن هذا يعرض الفتاة إلى الخذلان من زوجها فيما بعد،ومع أقرب مشكلة تحدث بينهما.

شقيق العروس: أختي كتب كتابها النهارده والعريس كان مصمم على القايمة

تواصلت «هن» مع صاحب المنشور، الذي أرفق به صورة لقائمة منقولات زوجية، مدون عليها عبارة «من يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا»، والذي سرد تفاصيل موقف والده الذي ذاع انتشاره على الفور، إذ يقول أحمد ناصر عبد اللطيف، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، أنه سوف يتم عقد قران أخته اليوم، ما جعلهم يقومون بالترتيب والاستعداد والتجهيز لحفل الزفاف، وكان ضمن تلك التجهيزات كتابة قائمة المنقولات الزوجية، إذ حرص العريس على الذهاب لوالد عروسته، مصطحبا معه قائمة المنقولات الزوجية، حتى يقوم والد عروسته بكتابة جميع الأشياء التي قام بشراءها لتجهيز ابنته.

وأوضح شقيق العروس أن والده عندما رأى خطيب ابنته حريصا على حفظ حقها، رفض كتابة القائمة، لافتا إلى أن والده لم يكن مقتنعا بموضوع كتابة القائمة من الأساس، فهو دائما ما يردد عبارته الشهيرة «أنا مديك بنتي ومديك حته مني.. فلوس أيه اللي هتضمنلي سعادة بنتي»، مشيرا إلى أنه أخبر خطيب ابنته أنه في حالة إذا حدث بينهما أي من المشكلات، فإن تلك الأموال لن تعوضه عن حزن ابنته.

وأضاف «ناصر» أن خطيب شقيقته كان مصرا على أن يمضي والده على قائمة المنقولات الزوجية، بعد أن يقوم بكتابة جميع الأشياء التي قام بشراءها، وقيمة كلا منها، ولكن والده أصر على الرفض، حتى أقنعه العريس، ولأنه كان حريص على إرضائه، قام بتدوين تلك العبارة على القائمة، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع انتشارها على هذا النحو.