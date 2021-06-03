احذري 5 عادات يومية هتدمر شعرك: بلاش تنشيف ولا ماء ساخن «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

هناك عادات يومية لا تشعر الفتيات بضررها الكبير على الشعر، وربما تفعلها وهي تعتقد بأنها عادات صحية يجب أن تقوم بها لتحافظ على شعرها، ولكن للحصور على أفضل النتائج ليكون الشعر صحي ولامع ودون هيشان، وكذلك شعر ثقيل، يجب التوقف عن اتباع بعض العادات، بحسب الدكتور مينا مجدي، أخصائي الجلدية.

5 عادات تضر بالشعر يجب التوقف عنها

ترك الزيت أو الكريم على الشعر أكثر من اللازم

وقال الدكتور مينا، إذا شعرك هايش أو تالف أو مقصف، فيكون بسبب عادات خاطئة تظن الفتيات إنها صحيحة، ومن بين تلك العادات «وضع حمام كريم، أو زيت أو ماسك، وتركه أكثر من اللازم، فلكل ماسك أو زيت مدة محددة لوضعه على الشعر، وبعد ذلك يجب غسله، زيت جوز الهند بيتحط ربع ساعة، وبيتغسل مرتين بالشامبو، وأما زيت الأرجان أو اللوز يوضع على الشعر لمدة ثلث أو نصف ساعة ثم يغسل بطبقة شامبو واحدة، والزيت الوحيد الذت يمكن تركه ليومين هو زين الجوجوبا فقط، ومن ثم غسله، ويمكن عمل الماسك مرتين في الأسبوع فقط».

تنشيف الشعر بفوطة بشكل قوي

تنشيف الشعر بالمنشفة بشكل عنيف أو قوي، خاطئ تماما لأن الشعر له طبقة حامية من فوقه، وعند تنشيفه بشكل قوي يضر بتلك الطبقة، ويمكن أن تفتح وبالتالي يحدث الهيشان، ويبدأ في الضعف والتقصف، ويجب مراعاة عدم تنشيف الشعر من الأطراف بشكل خاص.

غسيل الشعر بشامبو أطفال

ليس صحيا غسل الشعر بشامبو الأطفال والذي يعتقد كثير من الفتيات إنه قليل الكيماويات وبالتالي يكون لطيف على الشعر، «الشعر بيحتاج شامبو حمضي بين 4.5 إلى 5.5 للمحافظة على النعومة والترطيب، وينصح أحيانا بوضع خل التفاح، لذا يمنع استخدام شامبو طبيعي أو شامبو أطفال للشعر».

استخدام سيرم يحتوي على السليكون

قال الدكتور مينا إن «السيرم الذي يحتوي على السليكون مشكلته لو متغسلش بيتراكم على الشعر وبيتقله ويوقعه، ويمنع وصول الغذاء والهواء للشعر، وبيبقى تالف بمرور الوقت، في الأول السليكون بيخلي شكل الشعر جميل بس بعد كدة بيدمره، استخدمي السيرم في أضيق الحدود ولازم تغسليه».

غسيل الشعر بماء دافئ أو ساخن

يمنع غسل الشعر بالماء الدافئ لأنه بيسمح بمرور الماء لداخل الشعر بقوة، وبتسبب في فتح بصيلات الشعر، ويسرب الترطيب، ويوسع مسام الشعر، ولكن الماء البارد يغلق المادة التي تحمي الشعر، وكذلك يحمي بصيلات الشعر ويمنع ظهور القشرة.