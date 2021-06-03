بعد وفاة الفنانة تحية حافظ بها.. كل ما تريد معرفته عن التهاب المرارة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد التهاب المرارة، من أكثر الآلام التي تؤرق حياة الكثيرين، ويروح ضحيتها الكثير من المرضى، وكانت الفنانة تحية حافظ، واحدة ممن توفيوا إثر معاناتها مع مرض المرارة، وأعلنت خبر رحيلها الفنانة عفاف مصطفى، مؤكدة وفاة تحية حافظ، بعد صراع مع المرض، حيث نشرت صورة للفقيدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «رحلت الفنانة تحية حافظ .. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة.. الله يرحمها».

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مرض المرارة، وفق «مايو كلينيك».

ما هي المرارة

المرارة هي عبارة عن عضو صغير في شكل الكمثرى على الجانب الأيمن من بطنك، أسفل الكبد، تخزن المرارة عصارةً هاضمة تُفرز في الأمعاء الدقيقة، ويؤدي التهاب المرارة إلى مضاعفات خطيرة ومهددة للحياة في بعض الأحيان، مثل تمزق المرارة، في حالة عدم معالجته.

أعراض المرارة

أكثر الأعراض الشائعة لمشكلة المرارة هي الألم، والذي يحدث عادة في الجزء الأيمن من الجانب العلوي من البطن، ويمكن أن تكون خفيفة ومتقطعة، أو يمكن أن تكون شديدة ومتكررة.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يبدأ الألم بالانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الظهر والصدر.

الغثيان أو القيء

من الأعراض الشائعة لجميع أنواع مشاكل المرارة، ومع ذلك، فقط مرض المرارة المزمن قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل حمض الجزر والغازات.

حمى أو قشعريرة

قشعريرة أو حمى غير مفسرة، قد تشير إلى وجود عدوى بحاجة إلى علاج قبل أن يزداد سوءًا ويصبح خطيرًا، كما يمكن أن تصبح العدوى مهددة للحياة إذا انتشرت إلى أجزاء أخرى من الجسم.

الإسهال المزمن

وجود أكثر من أربع حركات للأمعاء في اليوم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قد يكون علامة على مرض المرارة المزمن.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- اصفرار بياض العين والجلد.

- سوء هضم وعدم القدرة على تحمّل الطعام خاصّةً الدهني.

علاج المرارة

جراحة استئصال المرارة

يقوم الجراح بإزالة المرارة إما باستخدام منظار البطن (عدة جروح صغيرة) أو جراحة مفتوحة تقليدية مع شق أكبر.

المضادات الحيوية

على الرغم من أن المضادات الحيوية لا تعالج عادةً التهاب المرارة، إلا أنها يمكن أن تمنع العدوى من الانتشار.