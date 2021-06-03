من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. «قايمة عروسة» تثير الجدل على السوشيال ميديا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول صورة لقائمة منقولات زوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، لأب رفض ذكر الأشياء التي قام بشراءها لابنته في تلك القائمة، تاركا بها عبارة مؤثرة، ففي الوقت الذي يحرص فيه الكثيرون من المقبلين على الزواج بذكر أصغر الأشياء التي يتم شراءها في الجهاز، وطلب أهل العروس لشبكة بقيمة مالية كبيرة، ومهر كبير أيضا، جاءت تلك القايمة المتداول انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتثبت أن هناك آباء لا تهتم سوى براحة ابنتهم في الزواج.

«من يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا»، عبارة تم تدوينها على إحدى قوائم المنقولات الزوجية التي يتم كتابتها عند الزواج وعقد القران، حتي يحفظ كلا من العروسين حقوقهما المالية، في جميع الأشياء التي يتم شراءها، تحسبا لحدوث انفصال بين الزوجين.

وانتشرت إحدى الصور على مدار الساعات القليلة الماضية لإحدى القوائم، بتاريخ أمس، الموافق 2 يونيو من العام الجاري، وفي الخانة الخاصة بقائمة المنقولات، دون عليها والد العروس تلك العبارة السالف ذكرها.

وعقب تداول قائمة المنقولات الزوجية تلك على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد الكثير من رواد السوشيال ميديا بتصرف والد العروس، الذي أوضح من خلال عبارته تلك أن ابنته أغلى ما لديه، فهي أغلى من الأموال التي صرفها على جهازها استعدادا لعرسها، موضحا من خلال جملته تلك أن كل ما يأمل به في الحياة هو أن يحافظ زوج ابنته عليها وأن يكرمها ويجعلها مصونة.

وانتشرت الكثير من التعليقات التي أشادت بوالد العروس، والتي كان من أبرزها «عروسة من الزمن الجميل.. ربنا يكرم أصل والدها اللي عززها في الدنيا.. مبقاش في حد كده في الزمن بالأصل ده.. هي دي أهم حاجه عند الأب فعلا إنه يدور على راحة بنته.. يارب ارزقنا بنسب أصيل زي ده»، كما حرص الكثيرون منهم على الدعاء له.