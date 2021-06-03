انتقادات حادة من مريم فخر الدين لـ نيرمين الفقي: بتاكل حلة محشي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 64 عاما، تألقت الفنانة مريم فخر الدين في دور من أهم محطاتها السينمائية برواية للكاتب المصري يوسف السباعي، هو دور«الأميرة إنجي»، صاحبة الابتسامة والوجة المشرق والجمال الطاغي، ويشاركها في العمل الفنان شكري سرحان، الذي قام بدور الضابط علي، والذي دارت أحداثه عن كواليس العلاقة العاطفية بين الثنائي وصراع الطبقات، ليعود الرواد من جديد الحديث عن كواليس العمل السينمائي، وربطه بأحداث مسلسل«رد قلبي»، الذي جُسد في التلفزيون وقامت ببطولته الفنانة نيرمين الفقي والفنان محمد رياض.

مريم فخر الدين تنتقد صُناع رُد قلبي: مش دارسين

أعاد رواد مواقع التواصل مشاركة لقاء قديم للفنانة مريم فخر الدين، في برنامج«ساعة صفا»، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، انتقدت خلاله مشاهد وتفاصيل مسلسل «رد قلبي»، حينما سُئلت عن رأيها في العمل، إذ قالت: «المسلسل وحش أوي أوي، كل حاجة فيه وحشة من أداء وإخراج، البرانيط اللي كانت لبساها كتير أوي، أنا ملبستش ولا بورنيطة، لأنه كان في أواخر عام 1952، وقت الثورة، إحنا كنا بنجيب البرانيط من أوروبا، وعام 1939 قامت الحرب في أوروبا، هيعملوا برانيط تلبسها الست إنجي ولا هيقتلوا في بعض، لا طبعا هيحاربوا، وبعد الحرب 1945، هيعملوا برانيط ولا هيبنوا بلدهم، فبكدة الموضوع غلط وتتشطب، لأن الناس مش دارسين».

مريم فخر الدين عن نيرمين الفقي: تخينة أوي

وتابعت الفنانة مريم فخر الدين في انتقاد أداء واختيارات نرمين الفقي قائلة: «لبس الشابوة كان غلط، نرمين الفقي كانت تخينة، أنا كنت زي البرص، مفيش واحدة تاكل حلة محشي وتروح تمثل مشهد رومانسي بعد كدة، عز الدين ذو الفقار نبه عليا مقولش أي كلمات فيها حروف«ض-ع-ح-خ»، علشان الرومانسية متروحش، إنما كانت بتقوله بشكل واضح أوي».

وأشارت الفنانة خلال اللقاء: «وكمان قصة السلسلة اللي كانت لبساها ملهاش أساس درامي يتبني عليه، يعني لو الأميرة إنجي كانت لبست السلسلة اللي جايبها علي، كانت اتعرضت للضرب من والدها وأخوها الأمراء، وبعدين أحلى مشهد في«رد قلبي»، متعملش، وحسين رياض متشلش ولا حاجة، والرواية إنجي متجوزتش فيها أصلا».