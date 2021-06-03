رحلت بعد معاناة مع المرض.. 13 معلومة عن الفنانة تحية حافظ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد معاناة مع المرض، توفيت الفنانة تحية حافظ، اليوم الخميس، حيث أعلنت الفنانة عفاف مصطفى، الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك».

وقالت الفنانة عفاف مصطفى فى نعيها للراحلة: «رحلت الفنانة تحية حافظ..الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من السيدة نفيسة الله يرحمها، هي والدة فرح إسماعيل كتكت وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي».

ويُقدم «هُن»، فى سطور معلومات عن الفنانة الراحلة تحية حافظ، بنحو:

- ولدت في محافظة القاهرة، من أسرة فنية، وقدمت العديد من الأدوار.

- والدتها الفنانة الراحلة هدى زكي.

- والدها الكاتب صلاح الدين حافظ.

- حفيدة الفنان زكي إبراهيم.

- أدت طوال مشوارها الفني العديد من الأدوار المتنوعة ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، ومن بين أعمالها «الأخوة الأصدقاء، ثلاث قصص، خلي بالك من جيرانك، المتوحشة، ضمير أبلة حكمت، يوميات ونيس، وعلي بيه مظهر»، وارتدت الحجاب فى العام 2014 وحتى وفاتها.

- تألقت الفنانة تحية حافظ، في العديد من الأعمال من أبرز أعمالها (أيام الرعب، ليالي الحلمية، أرابيسك).

- اعتزلت الفن عام 1998.

- جاء اسم الفنانة تحية حافظ، نسبةً إلى الفنانة تحية كاريوكا، وتيمنًا بها، إذ كانت رفيقة والدتها أثناء حملها في المعتقل السياسي.

- قدمت العديد من الأدوار منها «البرنسيسة وبنت البلد والغجرية والوطنية».

- عانت قبل وفاتها من مرض المرارة، حتى توفيت به.

- من أشهر أدوار الفنانة تحية حافظ دور خادمة الفنانة هالة صدقي في مسلسل أرابيسك.

- وكان أخر أعمال الفنانة تحية حافظ، مسلسل «المسداوية» من تأليف محمد جلال، وإخراج أحمد النحاس، ومن بطولة ليلى نصر، وحمدي غيث، رشيدة، غادة إبراهيم عام 1998.

- تزوجت من المنتج إسماعيل كتكت، وانجبت منه ابنتها فرح إسماعيل كتكت، وهو أردني الجنسية.