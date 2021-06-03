أخت أيمن بهجت قمر وأزمتها مع طليقها.. لقطات من حياة الفنانة وفاء صادق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بهيرة» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، ابنة «الحاج عبدالغفور البرعي، «لميس»، زوجة محمد صبحي في مسلسل «ونيس وأحفاده»، هكذا عُرفت الفنانة وفاء صادق، بين الجمهور، إذ علقت أدوارها في الأذهان، وارتبط بها الكثيرون، وبخاصة الأطفال والشباب.

ويتزامن اليوم 3 يونيو، يوم ميلاد الفنانة وفاء صادق، الـ51، ويُقدم هُن لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

أسرتها وعائلتها

الفنانة وفاء صادق، من أسرة فنية، فوالدها هو المخرج عادل صادق ووالدتها الفنانة الخليجية الشهيرة أسمهان توفيق ذات الأصول الفلسطينية، لكنها تحسب على الفن الخليجي وبخاصة الدراما الكويتية.

تزوج والدها أكثر من مرة، حتى إنها قالت في أحد الحوارات التليفزيونية: «بابا كان بيحب الستات ولما يتجوز واتجوز زيزي مصطفى ووالدة أيمن بهجت قمر».

قصتها مع طليقها

وفي عام 2019، أثارت الفنانة وفاء صادق، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن طليقها، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، إذ قالت: «أنا كنت واخدة قرار إني عمري ما اتكلم عن حاجة شخصية على الفيس بوك.. بس لاقيت إن أكيد في ناس زي كتير وأمهات زي كتير، فقررت إن الموضوع ده لازم قضية رأي عام».

وتابعت وفاء، خلال منشورها، بأن زوجها أقام قضايا استئناف ضدها ويتهمها بأنها أدخلت أولادها مدارس باهظة التكاليف، في حين أن ابنها في المرحلة الجامعية حاليا على حد قولها.

وأضافت في منشورها على موقع فيسبوك، أنها ممثلة مشهورة وتمتلك المال كما يقول طليقها فإن هذا أمر لا يعنيه في شيء، فمصاريف الأولاد هي مسؤوليته بالنهاية وأنها استطاعت وهي سيدة بمفردها أن تصرف على أولادها وبيتها.

وكانت الفنانة وفاء صادق، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش»، عن والدها وإخوتها، قائلةً: «والدي تزوج كثيرًا جدا من بينها أمريكية، وزيزي البدراوي مرتين، ووالدة السيناريست أيمن بهجت قمر، أنا وأيمن لدينا أخوات مشتركين».