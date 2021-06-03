5 علامات تظهر على الفم والأسنان تنذر بإصابة متعافي كورونا بـ الفطر الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

انتشر في الآونة الأخيرة مرض الفطر الأسود بشكل كبير، الذي غالبًا ما يهدد المتعافين من كورونا، وتتزايد مع انتشار هذا المرض المخاوف من ارتفاع أعداد المصابين على غرار دولة الهند التي ارتفع فيها عدد الحالات المصابة بشكل ملحوظ.

ومن أبرز العلامات التي يشعر بها المصاب بـ"الفطر الأسود" ألم الأسنان، وتراخيها في الفك العلوي وخلل في حركة الفك، وهو ما استعرضه موقع timesofindia الذي رصد بعض العلامات التي قد تظهر على الفم والأسنان لتنذر بإصابة متعافي كورونا بـ"الفطر الأسود".

-لماذا تتزايد حالات الإصابة بمرض الفطر المخاطي بين الناجين من فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)؟

في حين أن فطر الغشاء المخاطي ليس عدوى جديدة، يبدو أن الاستخدام غير المتناسب للستيرويدات والإقامة المطولة في وحدة العناية المركزة والظروف غير الصحية تجعل مشاكل الشفاء أسوأ بالنسبة لمرضى كورونا، ينطوي الخطر الأكبر على أولئك الذين يعانون من مشاكل نقص المناعة، بما في ذلك مرض السكري غير المنضبط.

الآن، لا تزال العلامة الأكثر تميزًا للعدوى هي تشوه الوجه من خلال تشكل القشور السوداء، والشلل الجزئي، والتورم، والصداع المستمر، وفي الحالات الأسوأ، فقدان عظم الفك، ومع ذلك، كما يقول الأطباء المعالجون، قد يكون هناك بعض العلامات التحذيرية الأقل تجاهلًا أيضًا، والتي يمكن أن تكون بمثابة علامات تشخيصية مبكرة للعدوى، وتحتاج إلى عناية، مثل نظافة الأسنان غير السليمة، فقد يؤدي التعرف على علامات الإنذار المبكر لداء فطر الغشاء المخاطي إلى تخفيف المضاعفات

كما يرى الخبراء أن هناك الكثير من العوامل التي تعافي مرضى COVID الذين يحتاجون إلى توخي الحذر، خاصة في الأسابيع الستة الأولى، يجب التعامل مع المعاناة من مشاكل الأسنان بحذر شديد، في حين أن العدوى لديها القدرة على أن تصبح خطرة إذا مرت في الدماغ وعضلات الوجه المهمة، فإن الطرق الأولية التي يمكن أن تنتشر بها هي من عظم الفك والفم عند الاستنشاق، لذلك، فإن تقييم صحة الأسنان ليس مجرد علامة مبكرة، بل قد يكون أيضًا شيئًا قد ينقذ المريض من المضاعفات المخيفة أو حتى الوفاة.

وفيما يلي الأعراض التي قد تكون مقلقة إذا تعافى الشخص للتو من فيروس كورونا:

-الأسنان المتحركة

قد يعني وجود أسنان متحركة أن الشخص يعاني من إزاحة أو خلع في السن خارج منطقة اللثة، ويمكن أن يحدث ارتخاء الأسنان لأسباب متعددة، بما في ذلك الإصابات والعدوى، ومع ذلك، إذا لاحظت أي نوع من الخلع بعد الإصابة بفيروس كورونا، فقد يشير ذلك إلى تعرض العظام (وما يترتب على ذلك من هجوم فطري) مما قد يسبب مشاكل.

-تغير لون اللسان وأنسجة الفم

قد يحدث أيضًا تغير في لون الأنسجة الفموية وحولها لذا لا تعاملها باستخفاف.

-خراج اللثة

يمكن أن تكون خراجات الأسنان والتهابات اللثة من العلامات المبكرة لداء الغشاء المخاطي، غالبًا ما يتسم بظهور نتوءات بيضاء مرتفعة، أو تراكم القيح أو ألم اللثة، عندما تميل اللثة إلى الانسحاب بعيدًا عن الأسنان وتسبب مشاكل.

هناك طريقة أخرى مهمة للتعرف على هذه الأعراض الخاصة بصحة الأسنان وهي الألم، يمكن أن يكون الألم الناجم عن أي شكل من أشكال خراج الأسنان حادًا وقاسيًا، ويمكن أن يسبب خراج اللثة أيضًا تورمًا وطعمًا سيئًا في الفم بالنسبة للبعض.

-ألم حول عظم الفك

يمكن للأشخاص الذين يعانون من داء الغشاء المخاطي، في المراحل المبكرة تسجيل الأعراض المؤلمة حول عظم الفك العلوي والفم. التسبب في تعرض العظام (أو فقدانها) بشكل كبير بسبب انتشار العدوى، يمكن أن يكون هناك ألم مبرح يمكن الشعور به حول عظم الفك، فقد يتسبب فقدان الأسنان وخراج الأسنان أيضًا في زيادة الحساسية والألم حول عظم الفك، ويمكن أيضًا الشعور بألم مزمن في الوجه.

إذا بدأت في ملاحظة ألم مزمن شديد حول الفكين وحول الجبهة والعيون الحمراء، فاستشر الطبيب على الفور.

-تنميل على الخدين / الفم

قد تكون المعاناة من الإحساس بالخدر حول الفم أو الخدين على جانب واحد علامة تستحق الاهتمام، يمكن أن يكون التورم والشلل من جانب واحد أو الاحمرار أو الحساسية المتزايدة من العلامات المبكرة للمعاناة من عدوى الفطريات السوداء بعد COVID-19.

ويمكن أن يكون الضعف المفاجئ في العضلات وسيلان اللعاب (أعراض مشابهة لشلل بيل) مرتبطًا أيضًا بالعدوى الفطرية.

- نصائح نظافة الأسنان التي يمكن أن تساعد في تقليل فرص الإصابة بالعدوى

يعد الحفاظ على نظافة الفم أمرًا ضروريًا في الوقت الحالي ليس فقط لإنكار مخاطر العدوى الفطرية ومضاعفاتها، ولكن أيضًا لتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من العدوى.

من المهم التأكد من أن المرضى يحافظون على نظافة فموية جيدة، وتطهير فرش الأسنان، ومنظفات اللثة، والغرغرة بشكل متكرر باستخدام غسول فم جيد النوعية (أو مضاد للبكتيريا).