منها تبييض الإبط.. 13 سببا تجعل الليمون أكثر المنتجات فائدة وأهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يمكن أن تكون الكثير من الأشياء العادية التي تمتلكها بالفعل مفيدة جداً وأنت لا تعلم ذلك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتنظيف شامل لمنزلك بمنتج واحد وهو الليمون، ما عليك سوى معرفة الطرق الصحيحة لاستخدامه.

لقد وضعنا قائمة بـ 13 استخدامًا غير عاديا لليمون، سوف يساعدونك في النظر إلى هذه الفاكهة الحامضة بشكل جديد تماماً.

1-جعله منظف لجميع الأغراض:

قشر ليمون، اسكبي 150 مل من الخل فوقه واتركيه طوال الليل، وأضفي في الصباح 5 أوقية سائلة (150 مل) من الماء، ثم صبي الخليط في زجاجة رذاذ فارغة واستخدميه كحل طبيعي للتنظيف في جميع أنحاء منزلك، وذلك بحسب ما ذكر موقع "brightside".

2- تنظيف لوح التقطيع:

حافظي على لوح التقطيع نظيفًا واعطيه عمرًا طويلاً باستخدام نصف ليمونة كإسفنجة وملح كمقشر، بعد الانتهاء من ذلك، اتركي اللوحة لمدة 10-15 دقيقة ثم كرري هذا الإجراء مرة أخرى.

3- تبيض الملابس:

للحصول على ملابس أكثر بياضًا، انقعيها في مزيج من عصير الليمون وبيكربونات الصوديوم لمدة نصف ساعة على الأقل قبل غسلها.

4- المانيكير:

حضري حمامًا مجددًا لأظافرك للحفاظ على قوتها وصحتها، الوصفة بسيطة جداً، فقط أضفي بضع قطرات من عصير الليمون إلى الماء الدافئ.

5- التخلص من النمش:

يمكن أن يساعد الليمون أيضًا على تفتيح النمش أو البقع العمرية غير المرغوب فيها، فقط قطعي ليمونة وافركيها برفق على وجهك.

6- تحسين الهضم:

يساعد شرب كوب من ماء الليمون الدافئ مع العسل في الصباح على معدة فارغة في تحسين عملية الهضم وتقوية جهاز المناعة لديك.

7- تنظيف الأجهزة الكهربائية:

حاولي مسح الثلاجة بإسفنجة مبللة بعصير الليمون وستنسى الروائح الكريهة، باستخدام الليمون، يمكنك أيضًا صنع معطر جو منزلي، ما عليك سوى إضافة عصير الليمون إلى غسالة الأطباق عندما تكون فارغة واتركيها تشغل دورة.

8- تزايد براعم النباتات:

يمكن أيضًا استخدام الليمون لزراعة البراعم، اعصري العصير وضعي البذور في نصف ليمونة، ثم أزرعي الشتلات في الأرض مع وعائه.

9- التخلص من روائح الأحذية:

اتركي قشر الليمون الطازج في حذائك طوال الليل لامتصاص الروائح.

10- تحسين صحتك العامة:

يحتوي مزيج عصير الليمون وبيكربونات الصوديوم على خصائص قلوية وهضمية ومنقية، وينظم مستوى الكولسترول السيئ، وينقي الكبد، ويمنحنا جرعة جيدة من فيتامين سي، أضفي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم وعصير نصف ليمونة إلى كوب من المياه المعدنية واشربيه في الصباح، وخذيه لمدة أسبوعين على التوالي، ثم استرحي لمدة أسبوعين آخرين.

11-تنظيف اﻷستلنس ستيل وجعله مقاوم للصدأ:

ستجعل قشور الليمون وبيكربونات الصوديوم لمعان الفولاذ المقاوم للصدأ.

12- التخلص من الحشرات:

لإبعاد النمل عن منزلك، اسكبي القليل من عصير الليمون على عتبات النوافذ والمداخل، وللتخلص من البعوض، ضعي القرنفل في قطعة ليمون مقطعة إلى نصفين.

13- تبييض الإبط:

ليس هناك ما هو أفضل من الليمون لتبييض الإبط الغامق، تساعد حموضته على تفتيح بشرتك وتقشير خلايا الجلد الميتة، كل يوم قبل الاستحمام، افركي منطقة الإبط بشريحة سميكة منه، لا تنسى وضع بعض المرطب بعد الاستحمام لأنه يمكن أن يجعل بشرتك أكثر جفافاً، سترى النتيجة بعد 7 أيام.