كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 01:34 مساءً - يُعد الخوخ شائعاً للغاية في صناعة العطور النسائية، فهو من الروائح المألوفة والمميزة، التي يُفضل صناع العطور مزجها مع الفواكه والزهور، لإنتاج عطر مميز وجذاب يتمتع بالحيوية والجاذبية.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365. نت" أجمل عطور برائحة الخوخ من أشهر الماركات العالمية:



عطر Tom Ford Bitter Peach من توم فورد

Tom Ford Bitter Peach من توم فورد



الخوخ المر هو أحد أحدث الإصدارات من عطور الخوخ لتوم فورد، وهو عطر يتمتع برائحة افتتاحية من الخوخ مع الباتشولي والبرتقال.

ويتكون هذا العطر أيضاً من الفانيليا، وزهرة الهليوتروب، ولمحة من روائح الأزهار الأخرى، مما يجعله عطراً ذا ثبات قوي.

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عطر Flower of Immortality Eau de Parfum من Kilian

عطر By Kilian – Flower of Immortality Eau de Parfum



هو أكثر أنواع عطور الخوخ ذات الرائحة الطبيعية، وهو لا يتمتع برائحة قوية مثل عطر توم فورد، ولكنه يتمتع برائحة ذات مزيج من رائحة الخوخ ورائحة المشمش الأسود، والتي تختفي مع هدوء الرائحة الافتتاحية للعطر؛ لتظهر بوضوح رائحة الورد.

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عطر Chloe By Karl Lagerfeld For Women من كلوي

عطر Chloe By Karl Lagerfeld For Women من كلوي



وهو عطر كلاسيكي يعود تاريخه إلى عام 1975، يتميز برائحته المميزة التي تُعد مزيجاً من رائحة الخوخ والمسك وجوز الهند والأزهار المنعشة، وهو ما يجعله من العطور القوية الجذابة.

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عطر Floral Drops Eau de Toilette Sprayمن دولشي آند جابانا DOLCE GABBANA

عطر Floral Drops Eau de Toilette Sprayمن دولشي آند جابانا DOLCE GABBANA

وهو عطر خفيف ومتجدد الهواء يستخدم الخوخ، جنباً إلى جنب مع التفاح، لخلق رائحة افتتاحية ناعمة وهادئة؛ لتظهر بعدها رائحة أزهار النرجس البري وزنابق الماء، وهو ما يجعله عطراً مثالياً لأوقات الربيع والصيف.

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عطر Gucci Rush من جوتشي Gucci

عطر Gucci Rush من جوتشي Gucci



وهو عطر يجمع بين الخوخ ورائحة الأزهار، مثل الورد والجردينيا، مما يمنحه رائحة جريئة وحيوية ومميزة.

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عطر TRESOR EAU DE PARFUM SPRAY من لانكوم Lancome

عطر TRESOR EAU DE PARFUM SPRAY من لانكوم



وهو عطر يحتوي على مزيج من الخوخ والمشمش في رائحة افتتاحية رائعة، مع رائحة زهور السوسن والورد وهليوتروب؛ مما يمنحه رائحة دافئة ومميزة.

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