كيف تحصلين على شعر لامع وناعم كالكوريات تماماً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 01:34 مساءً - هل تريدين التباهي بالشعر اللامع كما تفعل النساء الكوريات تماماً؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تابعينا في هذا المقال، حيث نطلعك على طرق العناية بالشعر على طريقة المرأة الكورية، وهي عبارة عن نظام عناية بالشعر مغذ ومفيد جداً، إذ يساعدك في الحصول على شعر حيوي ولامع كالحرير كالنساء الكوريات تماماً.



تقشير فروة الرأس

تقشير فروة الرأس ضروري



يعد تقشير فروة الرأس الخطوة الأكثر أهمية في النظام الكوري للعناية بالشعر، فهو يشبه مفعول الشامبو تماماً، لكنه لا يصدر أي رغوة، وهو مخصّص لفروة الرأس فقط. يمكنك الحصول عليه من أي صيدلية، فضعيه على فروة رأسك واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي شعرك وفروة رأسك بالماء الدافئ.

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الشامبو

غسل الشعر بشامبو خفيف



بعد تقشير فروة الرأس، اغسلي شعرك بالشامبو، فهذه الخطوة تساعد في تنظيف خصلات شعرك من الغبار والأوساخ. لكن، احرصي دائماً على اختيار شامبو بتركيبة خفيفة تناسب نوع شعرك.

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تدليك فروة الرأس

تدليك فروة الرأس لتعزيز الدورة الدموية فيها



بعد الشامبو، من المهم جداً تدليك فروة الرأس جيداً، فهذه الخطوة لا تعمل على تنظيف الشعر بعمق فقط، وإنما تعزز أيضاً من تدفق الدم الى فروة الرأس، مما يحسن من صحة الشعر ويجعل مظهره أكثر حيوية وجمالاً.

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بلسم الشعر

استخدام البلسم حاجة ملحة لشعر ناعم ولامع



بلسم الشعر لا يقل أهمية عن غسل الشعر بالشامبو، فلترطيب شعرك بالطريقة الصحيحة، جففي شعرك بالتربيت عليه بعد الشامبو، ثم ضعي البلسم على خصلات شعرك فقط وليس على الجذور أو فروة الرأس. علماً أن البلسم رائع لتغذية شعرك والحفاظ عليه لامعاً وناعماً.

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ماسك الشعر

ماسك الشعر ضروري لشعر صحي



إن استخدام ماسك الشعر بانتظام من وقت الى آخر، هو جزء أساسي من النظام الكوري للعناية بالشعر، لذلك واظبي على استخدام ماسكات الشعر الطبيعية، أو تلك المخصصة لتنعيم الشعر وترطيبه ومدّه بالتغذية اللازمة.

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شطف الشعر بالخل

الخل غسول طبيعي للشعر



إن تشطيف الشعر بغسول طبيعي مهم جداً للحفاظ على مستوى الأس الهيدروجيني لفروة الرأس. بإمكانك استخدام خل التفاح لشطف الشعر. كل ما عليك فعله هو مزج كوب من خل التفاح بالماء الدافئ وتشطيف الشعر بالمزيج.

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علاج فروة الرأس



عندما تكون فروة رأسك صحية يكون شعرك حتماً خالياً من العيوب. لذلك، عليك أن تحرصي على استخدام علاجات فروة الرأس بشكل دوري، وهي عبارة عن مقشرات ومنظفات مصنوعة خصيصاً لفروة رأسك. كل ما عليك فعله هو تطبيق علاج فروة الرأس بعد الشامبو أو قبله، مع اتباع تعليمات الاستخدام، وتركه على فروة الرأس لبعض الوقت، ثم غسل الشعر.

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سيروم الشعر

السيروم لمد الشعر بالتغذية المطلوبة



يُستخدم سيروم الشعر في الأساس لجعل الشعر أكثر نعومة، فهو محمّل بالعناصر الغذائية التي تعزز التغذية العميقة لفروة الرأس. ضعي السيروم على شعر رطب، واتركيه، لكن احرصي على تدليك شعرك بأطراف أصابعك لبضع دقائق.

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العناية الليلية بالشعر



تعتمد النساء الكوريات على الكثير من العلاجات الليلية للشعر، كونها غنية بالعناصر الصحية والمغذية التي تحول الشعر الخشن والباهت، بين ليلة وضحاها، الى شعر ناعم ولامع كالحرير.

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