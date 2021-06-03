كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 01:34 مساءً - تظل موضة التنانير المصممة بكسرات البليسيه من أكثر القطع الجذابة التي لاقت رواجاً كبيراً هذا الصيف، وتُفضل كثير من النساء والصبايا اعتمادها في معظم الأوقات؛ لأنها مناسبة لجميع الإطلالات ويُمكنكِ تنسيقها مع ملابس رسمية للحضور للمناسبات الاجتماعية، أو ملابس كاجوال للخروج في النهار، وتتنوع تصاميمها بأقمشة مختلفة مثل القطن والشيفون والحرير والساتان، فقدمت الماركات العالمية موديلات تنانير بليسيه بأشكال وألوان متنوعة، وفي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل موديلات تنانير بليسيه لـ صيف 2021 لتتألقي بإطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية.

أجمل موديلات تنانير بليسيه لصيف 2021

تنورة بليسيه طويلة باللون الأخضر من Chocheng

تنورة بليسيه طويلة باللون الأخضر من Chocheng

تظل التنورة البليسيه ذات اللون الواحد من أكثر القطع العملية والكلاسيكية، فهي مناسبة للمشاوير في النهار والسهرات المسائية وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات سواء كنتِ بحجاب أو بدون، فقدمت ماركة Chocheng هذه التنورة الطويلة البليسيه المُصممة من القطن باللون الأخضر ذات ثنيات عديدة، ويمُكنكِ تنسيقها مع بلوزة بأكمام باللون الأسود أو توب قطن باللون الأبيض.

تابعي المزيد: موديلات فساتين بوهيمية موضة صيف 2021

تنورة بليسيه باللون الأحمر من Iceberg

تنورة بليسيه باللون الأحمر من Iceberg

تُفضل كثير من الصبايا اعتماد التنورة البليسيه المتعددة الألوان؛ لتضفي لمسة منعشة ومبهجة على إطلالتكِ في النهار، وقد أعجبتنا هذه التنورة من ماركة Iceberg المُصممة من الحرير الأحمر المُزين بالورود الصغيرة الملونة، ويُمكنكِ تنسيقها مع توب قطن بأكمام باللون الوردي وحذاء رياضي باللون الأبيض وحقيبة يد باللون الوردي لإطلالة عصرية راقية.

تنورة بليسيه قصيرة من إيلي صعب Elie Saab

تنورة بليسيه قصيرة من إيلي صعب Elie Saab

لإطلالة راقية وجذابة مناسبة لحفلات الزفاف في النهار، لديكِ هذا التصميم من إيلي صعب Elie Saab لتنورة بيلسيه قصيرة باللون الأزرق الفاتح ذات ثنيات عريضة، ومُصممة عند الخصر بتصميم كلاسيكي.

بالإضافة إلى أنها مُزينة بورود صغيرة باللونين الأحمر والرمادي، مع جاكيت طويل بنفس لون التنورة وقميص من الحرير باللون الرمادي.

تابعي المزيد: أجمل إطلالات صيفية بالقميص

تنورة بليسيه طويلة باللون الأزرق من Christopher John Rogers

تنورة بليسيه طويلة باللون الأزرق من Christopher John Rogers

تتميز التنورة البليسيه الطويلة برونقها الخاص، فقدمت ماركة Christopher John Rogera هذه التنورة الطويلة المُصممة من الحرير باللون الأزرق الداكن، فهذا اللون يجعلك مثالية وجذابة لإطلالة أنيقة لسهرات الصيف المسائية، حيث يُمكنكِ اعتماد هذه التنورة مع جاكيت باللون الأزرق، وحذاء بكعب عالٍ باللون الأزرق.