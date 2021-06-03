أناقة الاسود في إطلالات كيندال جينير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 01:34 مساءً - استطاعت عارضة الأزياء الشابة، صاحبة الـ26 عاماً، كيندال جينير، أن تحصد شهرة عالمية بسرعة قياسية. والسبب في ذلك لا يعود فقط إلى كونها فرداً من عائلة كارداشيان الشهيرة، بل أيضاً إلى موهبتها وجاذبيتها اللتين جعلتاها تتصدّر صفحات المجلات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي وتستحوذ على إعجاب الملايين.

تتميّز إطلالات كيندال بجرأتها وعصريتها في الوقت نفسه، ولكنها في بعض الأحيان تبهرنا ببعض الخيارات الكلاسيكية، ومنها إطلالاتها باللون الأسود.



إطلالة بسيطة بالأسود

الصورة من حساب كيندال جينير على انستغرام



في إحدى النزهات الخاص بها، اختارت كيندال سروالاً ضيّقاً باللون الأسود ونسّقت معه توب بياقة عالية مصنوعة من القطن من اللون نفسه. وعلى الرغم من بساطة أزيائها، فقد منحها اللون الأسود أناقة لافتة ومميّزة.

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إطلالة كلاسيكية بالأسود

الصورة من حساب كيندال جينير على انستغرام



تعشق كيندال التقاط صور السلفي في مختلف الأوقات، وهي في هذه الإطلالة اختارت أن ترتدي سروالاً بقصّة كلاسيكية باللون الأسود، نسّقت معه قميصاً من اللون نفسه وزيّنت خصرها بحزام مصنوع من الجلد الطبيعي باللون الأسود أيضاً.

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إطلالة بالبذلة الجلدية

الصورة من حساب كيندال جينير على انستغرام



أثناء تصويرها الحملة الدعائية لعطر KKW الذي أطلقت شقيقتها كيم كارداشيان، ظهرت كيندال ببذلة مصنوعة من الجلد باللون الأسود ومؤلفة من سروال وسترة. وقد حرصت على ترك شعرها الأسود منسدلاً واعتمدت مكياجاً دخانياً يناسب الإطلالة ويزيدها غموضاً.

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إطلالة بالمعطف الأسود

الصورة من حساب كيندال جينير على انستغرام



خلال مشاركتها في أحد عروض دار بربري، ارتدت كيندال معطفاً مصنوعاً من الجلد الأسود اللامع، تميّز بتصميمه العصري المزيّن بالأحزمة والأزرار. وقد انتعلت معه حذاء بكعب عالي بلون النيود الناعم.

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