أفكار ارتداء الكيمونو بشكل عصري للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يونيو 2021 01:34 مساءً - الكيمونو من الصيحات الرائجة منذ عدة سنوات، ففي كل صيف تعتمده الكثيرات من الفتيات، لا سيما المحجبات، ولطرق ارتدائه بأسلوب عصري وجذاب بأسلوب الفاشينيستا، نرصد لكِ اليوم عدة أفكار لخيار مميز ومناسب لمظهرك بالحجاب.



سمر شاكر تنسق الكيمونو مع التنورة

سمر شاكر تنسق الكيمونو مع التنورة -الصورة من حسابها على الانستغرام



إن كنتِ من المحجبات محبات ارتداء التنورة في فصل الصيف، فيمكنك تنسيقها مع الكيمونو بأسلوب مدونة الموضة والإعلامية العراقية، سمر شاكر؛ حيث تأنقت بكيمونو أسود مطبع بالزهور البيضاء مع تنورة رمادية من الجينز وبلوزة وحجاب باللون الأبيض، وأكملت اكسسوارات الإطلالة بقطع من الجلد ذي الألوان الحيادية، فيما تزينت في الإطلالة الثانية بتنورة وبلوزة من الباستيل البنفسجي مع كيمونو باللون البنفسجي الداكن، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء بدرجات مختلفة من البنفسجي.

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مي عبد الفتاح بتنسيقات كاجوال صيفية

مي عبدالفتاح باطلالة صيفية -الصورة من حسابها على الانستغرام



لخيار بسيط مواكب لخطوط الموضة، لجأت البلوغر والإعلامية المصرية، مي عبد الفتاح، لتنسيقات كاجوال مريحة؛ حيث اختارت في إطلالة يكسوها اللون الأبيض كيمونو باللون السماوي المصمم بأكمام عصرية مزينة بمطاط، مع حجاب أبيض بخطوط مطبعة وحقيبة زهرية، ونسقت في الإطلالة الثانية الكيمونو الأبيض المصمم بأكمام بطبقات متعددة مع تيشيرت أبيض وبنطلون من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها بحجاب وحقيبة باللون الأصفر.

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دعاء عكاشة بالكيمونو مع البنطلون الواسع

دعاء عكاشة بالكيمونو مع البنطلون الواسع -الصورة من حسابها على الانستغرام





لإطلالات محتشمة تناسب المحجبات، يمكنكن اعتماد أسلوب البلوغر المصرية والإعلامية المختصة بالموضة والجمال، دعاء عكاشة؛ حيث أطلت بالكيمونو الأبيض مع تيشيرت أبيض وبنطلون من الجينز الأزرق، واعتمدت لجمالها حجاباً مطبعاً وحقيبة من الجلد البني، وظهرت في اللوك الثاني بالكيمونو المصمم بخطوط اللونين الأبيض والأسود مع تيشيرت أبيض وبنطلون باللون الأسود الواسع، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأبيض لأناقة مثالية.

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ملاك العتيبي بالكيمونو

ملاك العتيبي بالكيمونو الشفاف -الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ المدونة الأردنية المهتمة بالجمال، ملاك العتيبي، إلى اعتماد الأزياء المواكبة لخطوط الموضة في كل عام، ولخيارات مميزة وأنيقة لجأت للأزياء المطرزة بأسلوب عصري، ومن أحدث تنسيقاتها ارتدَتْ الكيمونو الأسود الشفاف المطرز بالأحمر والأخضر في أطراف الأكمام، مع بلوزة بيضاء برقبة مرتفعة وبنطلون من الجينز الأزرق، وتألقت بالكيمونو البيج المزين بتطريزات الألوان الساطعة كالأخضر والبرتقالي مع أزياء اللون الأبيض، واعتمدت لمظهرها حذاءً بكعب فوشيا.

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