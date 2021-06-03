بعد تصدرها التريند.. مواقف وأزمات بحياة هالة صدقي: مطلوبة في بيت الطاعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الشهور القليلة الماضية، تصدرت الفنانة هالة صدقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث كثيرا، وذلك نتيجة لتعرضها لعدد من المواقف والأزمات، والتي جعلتها حديث السوشيال ميديا والشارع المصري، وبالرغم من تعرضها لعدد من الازمات، إلا أن هناك عددا من المواقف النبيلة التي أشاد بها الجمهور.

ونرصد من خلال هذا التقرير عددا من المواقف والأزمات التي جعلت الفنانة هالة صدقي تتصدر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها أمس بعد أن قدمت الإعلامية الكبيرة بوسي شلبي هدية لها زير في عيد ميلادها، ثم قامت الفنانة نبيلة عبيد بمعايدتها بعبارة ساخرة قائلة «منجلكيش في بيت الطاعة»، كالتالي:

مواقف تصدرت من خلالها الفنانة هالة صدقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي

بدأت الفنانة هالة صدقي تتصدر تريند محركات البحث بعد إعلان خلافاتها مع زوجها، إذ خرج زوجها في بث مباشر لعدد من المرات متحدثا عن هالة صدقي وعن طبيعة العلاقة والخلافات بينهما، ولكن رغم تلك الخلافات، عندما تعرض والد زوجها لوعكة صحية، قامت الفنانة هالة صدقي بنشر منشور جمعت من خلاله تبرعات الدم له وتوجه على الفور عددا كبيرا من الاشخاص الذين يحملون نفس فصيلة الدم للتبرع، ليتم إنقاذ والد زوجها من الموت.

وعلى الفور وعقب توجه الكثير من الأشخاص للتبرع بالدم لوالد زوجها، قام زوجها بالخروج في بث مباشر ونشر عدد من المنشورات موجها الشكر لزوجته الفنانة هالة صدقي، فبالرغم من الخلافات الكبيرة التي حدثت بينهم، إلا أنها توجهت لزيارته بالمستشفى، وظلت بجانبه حتى امتثل للشفاء بعد توجه عدد كبير من الأشخاص للتبرع بالدم له.

وخلال شهر رمضان الماضي، خرج زوجها في بث مباشر له ليقوم بإعلان طلاقها على الهواء مباشرة، وكان حينها في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تحدث عن طبيعة المشكلات التي حدثت بينهما وتطورات القضايا بينهما، ما جعل الفنانة هالة صدقي تخرج عن صمتها في ذلك الحين لتنفي علمها بذلك الطلاق.

ومنذ عدة أيام أعلن زوج الفنانة هالة صدقي سامح سامي أنه وجه لها دعوة في بيت الطاعة، طالبا إياها لتقيم في بيت الزوجية، ما جعل الفنانة هالة صدقي توجه تسائل له قائلة «هو فين بيت الزوجية دة وأنا أروح أقعد فيه؟»، وعلى الفور تصدرت الفنانة هالة صدقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وبعد وفاة الفنان سمير غانم، انتشرت عدد من الأخبار عن حضور بعض النجمات لفرح أحد رجال الأعمال في نفس اليوم الذين توجهوا لحضور جنازة الفنان سمير غانم به، على عكس ما قامت به الفنانة هالة صدقي، إذ أنها جاءت إلى مصر في ذلك اليوم لحضور ذلك الفرح، ولكن بعد علمها بوفاة الفنان سمير غانم توجهت على الفور لحضور الجنازة ومؤازرة أسرته، وألغت حضورها للفرح الذي أتت من إحدى الدول العربية لحضوره.

وحرصت الفنانات والمشاهير أمس على إرسال معايدتهم للفنانة هالة صدقي بمناسبة عيد ميلادها، وقدمت لها الإعلامية بوسي شلبي هدية زير، في إشارة منها لمؤازرتها في مشكلتها مع زوجها، كما أرسلت الفنانة نبيلة عبيد معايدة لها قائلة «منجلكيش في بيت الطاعة»، ما جعلها تتصدر تريند محركات البحث مرة أخرى.