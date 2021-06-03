«اتعملها سحر وتعرضت لاعتداء من ملثمين».. أزمات في حياة منة فضالي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا يتجاوز مدته دقائق، ظهرت خلاله الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتحدث خلاله عن تعرضها للتنمر والهجوم، فضلا عن تلقيها تعليقات مسيئة وغير لائقة عبر خاصية الرسائل والتعليقات، ما جعلها تخرج عن صمتها، وتحذر المتطاولين من اللجوء إلى مباحث الإنترنت، للتعامل مع الذين يتطاولون عليها ويسيئون لها، ما جعلها تتصدر محركات البحث المختلفة.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، مواقف أثارت بها الفنانة منة فضالي الجدل، وتصدرها من خلالها التريند.

تعرضها للسحر: سمكة بلعته وماتت

كشفت الفنانة منة فضالي في وقت سابق، عن تعرضها لأعمال سحر، جعلتها تبدو في حالة غير طبيعية ومُغيبة وتتصرف بشكل غريب، إذ سبق وأن كشفت لـ«هُن»، عن كواليس حالتها: «فوجئت بسيدة مكنتش جيالي مخصوص، ولكن لقيتها بتسألني وتقولي أنتِ معمول لكِ عمل واترمي في البحر، لكنه أتفك دلوقتي لأن السمكة اللي بلعته ماتت، شعوري بأنني كنت شخصية مُغيبة حينها، حيث كنت أقدم على تصرفات غريبة جداً، وفجأة أصبحت أمارس حياتي».

الاعتداء عليها من قبل الملثمين

وسبق أن كشفت الفنانة منة فضالي، أثناء استضافتها في برنامج «شيخ الحارة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها تعرضت للاعتداء من قبل بعض الملثمين، أثناء استقلالها سيارتها قائلة: «كنت في أحد المولات التجارية الشهيرة وبعد ما خلصت شراء احتياجاتي، استقلت سيارتي وتفاجئت بهجوم أشخاص ملثمين عليا، تعدوا عليا لسرقتي، دخلوا عربيتي وتعرضت للضرب والبهدلة.. سرقوا مني عربيتي وبوست أيديهم عشان يسيبوني أنزل».

وأشارت الفنانة منة فضالي خلال الحديث زاعمة بإنه ربما يكون خطيبها السابق، وراء هذه الحادثة، حيث هدد والدتها في وقت سابق، إذا لم توافق على خطبتهما سوف يشوه وجهها بإلقاء ماء نار عليها.

مطاردة منة فضالي من قبل شخص غريب

وكانت كشفت الفنانة خلال منشور دونته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، واستغاثت من أن شخصا غريبا يطاردها عند منزلها، قائلة: «دلوقتي في حد جالي البيت اتهجم علينا والبواب طرده وأنا معرفهوش، وبيجي كل يوم وشكل حد مسلطه عليا، حد يقولي أعمل إيه، ومش عارفة مين ده، شكله غريب ومستنيني تحت البيت، ممكن حد يساعدني».

منة فضالي تلجأ لمباحث الإنترنت: هفضحكم

نشرت الفنانة منة فضالي على حسابها بموقع «إنستجرام»، رسالة غاضبة بالفيديو، حذرت فيها أي متابع أو متابعة من كتابة تعليقات تتجاوز حدود الأدب.

وقالت منة فضالي: «من هنا ورايح، أي حد هيكتب كومنت أو هيبعت ماسج مش محترمة، أنا هنزلهاله على البروفايل عندي، ومش هنزلها ستوري، أنا هنزلها بوست، وهبلغ عنه مباحث الإنترنت، وهاخد حقي بالقانون».