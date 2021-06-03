مهمة ضد كورونا.. أفضل 10 أطعمة غنية بالزنك يمكنك تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت تتطلع إلى تعزيز مناعتك لتقليل خطر الإصابة بعدوى كورونا، فقم بتضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك في نظامك الغذائي.

يلعب الزنك دورًا مهمًا في تحسين صحتك المناعية، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، فهذا المعدن يساعد على تقوية جهاز المناعة لدينا، والمساعدة في انقسام الخلايا ونموها، والتئام الجروح، وتوليف البروتينات والحمض النووي، تمامًا مثل البروتين، لا يخزن جسمنا الزنك، لذلك نحتاج إلى تناول ما يكفي من الطعام كل يوم لتلبية المدخول الغذائي الموصى به.

الخليج 365 يستعرض أفضل 10 أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الزنك يمكنك تناولها تقوية المناعة، وفقا لموقع healthline.

اللحوم

اللحوم الحمراء مصدرًا ممتازًا للزنك، كما أنها مليئة بفيتامين ب 12 والبروتين الذي يمكن أن يحافظ على صحة الجهاز العصبي ويساعد في تجديد الخلايا، ومع ذلك، فإن المنتجات الغذائية الحيوانية تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون، لذلك تناول الطعام باعتدال، يمكنك أيضًا إضافة البيض إلى نظامك الغذائي لزيادة تناول الزنك.

المحار

المحار هو أفضل مصدر للزنك، يوفر لك محارة واحدة 50 في المائة من الكمية الموصى بها من الزنك، إلى جانب ذلك، فإن المحار منخفض في السعرات الحرارية ومرتفع بفيتامين ب 12 والسيلينيوم، وهما مغذيات أخرى يمكن أن تعزز صحة مناعتك.

البقوليات

إذا كنت نباتيًا وتبحث عن أطعمة نباتية غنية بالزنك، فقم بتضمين البقوليات في نظامك الغذائي، الحمص والفاصوليا والعدس مليئة بالزنك، أفضل شيء في إضافة البقوليات إلى نظامك الغذائي هو أنها منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالعناصر الغذائية الصحية مثل البروتين والفيتامينات والحديد والنحاس والمغنيسيوم والمنجنيز والفوسفور.

البذور

تعد البذور إضافة صحية لنظامك الغذائي ويمكن أن تساعد في زيادة تناول الزنك، ومع ذلك، فإن بعض البذور هي خيارات أفضل من غيرها.

البذور التي تحتوي على كميات كبيرة من الزنك القرع واليقطين وبذور السمسم، بالإضافة إلى زيادة تناول الزنك، تحتوي البذور على الألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها إضافة ممتازة لنظامك الغذائي، كما تم ربط تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي ببعض الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض الكوليسترول وضغط الدم.

المكسرات

يمكن أن يؤدي تناول المكسرات مثل الصنوبر والفول السوداني والكاجو واللوز إلى زيادة تناولك للزنك، تحتوي المكسرات أيضًا على عناصر غذائية صحية أخرى، بما في ذلك الدهون والألياف الصحية، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات والمعادن الأخرى.

تعد المكسرات أيضًا وجبة خفيفة سريعة ومريحة وقد تم ربطها بتقليل عوامل الخطر لبعض الأمراض، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

الألبان

توفر منتجات الألبان مثل الجبن والحليب مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الزنك.

يعد الحليب والجبن من المصادر البارزة، حيث أنهما يحتويان على كميات عالية من الزنك الحيوي، مما يعني أن معظم الزنك في هذه الأطعمة يمكن أن يمتصه جسمك، تأتي هذه الأطعمة أيضًا مع عدد من العناصر الغذائية الأخرى التي تعتبر مهمة لصحة العظام، بما في ذلك البروتين والكالسيوم وفيتامين د.

البيض

يحتوي البيض على كمية معتدلة من الزنك ويمكن أن يساعدك في تحقيق هدفك اليومي، على سبيل المثال، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 5٪ من القيمة اليومية .

يعتبر البيض الكامل أيضًا مصدرًا مهمًا للكولين، وهو عنصر غذائي لا يحصل معظم الناس على ما يكفي منه.

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة مثل القمح والأرز والشوفان على بعض الزنك، ومع ذلك، مثل البقوليات، تحتوي الحبوب على فيتات، والتي ترتبط بالزنك وتقلل من امتصاصه، تحتوي الحبوب الكاملة على فيتات أكثر من الأنواع المكررة ومن المرجح أن توفر كمية أقل من الزنك.

ومع ذلك، فهي أفضل بكثير لصحتك ومصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية الهامة مثل الألياف وفيتامينات ب والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والمنجنيز والسيلينيوم.

بعض الخضار

بشكل عام، تعتبر الفواكه والخضروات مصادر فقيرة للزنك، ومع ذل ، تحتوي بعض الخضروات على كميات معقولة ويمكن أن تساهم في تلبية احتياجاتك اليومية، خاصةً إذا كنت لا تأكل اللحوم، مثل البطاطس والفاصوليا الخضراء واللفت

الشوكولاتة الداكنة

إذا كنت تشتهي شيئًا حلوًا، فتناول بعض الشوكولاتة الداكنة، كلما كانت الشوكولاتة أغمق، كان ذلك أفضل لصحتك، فتحتوي الشوكولاتة الداكنة على كمية عالية من الكاكاو، وهو مصدر كبير للزنك والفلافانول، ويمكن أن يساعد الكاكاو في إدارة ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتعزيز المناعة، لكن احذر من تناول الشوكولاتة وحاول ألا تتناول أكثر من 28 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة في اليوم.