"حياة زوجية مقدسة".. دليلك للقضاء على الرتابة والملل بين الزوجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الدخاخني

يعاني معظم الأزواج من حدوث الرتابة والملل رغم الحب بينهما، لكن هذا الحب قد يتوقف عند نقطة معينة ولا يستطيع الطرفان كسر الرتابة بينهما، ما يؤدى إلى "الملل الزوجي" والذي يصيبهما بالتوتر والضيق النفسي ويؤثر عليهما سلبا.

وقد تكون أسباب الملل الزوجي هي الروتين والعادات اليومية وضغوط العمل، وقلة التوافق بين الزوجين وبرود المشاعر.

ويقدم الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، الحلول التي تساعد على إحياء المشاعر الموجودة بين الزوجين والقضاء على الرتابة والملل بينهما.

1- المصارحة

لا بد من يصارح الطرف للآخر بما في داخله ويخبره بما يحتاج وما يفتقده ويريده، وإذا لم توجد المصارحة بينهما فستؤدى إلى زيادة نسبة الفجوة والمسافة بينهما، ما تنتهي بالفِراق، ولذلك على الزوجين أن يتفهم ميول واحتياجات كلا منهما الآخر والابتعاد تماماً عن الأنانية المفرطة، التي تجعل طرف منهما أن ينسى حقوق الآخر الذي يشارك حياته.

2- السعي نحو السعادة.

يجب على الزوجين السعي نحو إسعاد بعضهما البعض وأن يكون كل منهما مصدر السعادة والراحة للآخر والهروب من الضغوطات النفسية التي قد تكون موجودة في حياتهما، بسبب العمل، عن طريق المشاركة في تناول الطعام اللذيذ، أو الخروج إلى الأماكن واسترجاع الذكريات الجميلة التي كانت بينهما، أو القيام بأشياء بسيطة في سبيل فقط التقرب والتعبير عن الحب بجانب أن كل منهما يساعد الآخر في إخراجه من الشعور بالضغط عن طريق الفضفضة والسماع والاحتواء.

كما أن من الخطأ أن يقوم طرف منهما بخنق وضغط الآخر بحُجة الحب وكثرة العتاب، ما قد يؤدي إلى قطع حبل الود بينهما.

3- منع تدخل الآخرين في شئون الحياة الزوجية

الحياة الزوجية "مقدسة" لا يجوز فيها تدخل غير الزوجين في الحياة الزوجية، لأن هذه أسرار لا يمكن أن تكون خارج البيت، والزوجان فقط هما من يعلما ظروف ومشاكل طرف كل منهما وكيفية مواجهة هذه الظروف ويعلما ما يسعدهما وما يحزنهما.