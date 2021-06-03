من هو ميشيل موروني فتى الأحلام الذي أحزن السوشيال ميديا؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قد تنشر صورتك مع صديق لك بهدف مشاركة جمهورك لحظاتك الاجتماعية السعيدة، مثلما تشاركهم أحزانك بشكل طبيعي، وهو أمر معتاد بين الكثيرين من المشاهير، إلا أنه تحول لكارثة حينما قام به الممثل الإيطالي الوسيم ميشيل موروني، فنشر صورة تجمعه بصديقه الممثل سيمون سوزينا وهما على شاطئ البحر، لتبدأ معركة من التعليقات الساخنة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يعتبر ميشيل موروني من أشهر الفنانين الإيطاليين، وله متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ،وخاصة من الفتيات نظرا لوسامته، ويتابعن أعماله السينمائية والدرامية بشكل كبير، ويتفاعلن معها، وكان آخرها فيلم 365 يوم المعروض في 2020، وبعدما نشر صورته مع صديقه الممثل سيمون سوزينا تحولت تعليقات المتابعات له إلى الهجومية الحادة، لاعتقادهن أن ذلك تمهيدا لإعلان ميوله الجنسي «المثلية»، وكان من بين التعليقات «ضاعت هيبة الراجل، ومبقاش في رجالة»، و«يا خسارة هحب مين بعدك يا ميشيل»، و«هو مين ده يا جماعة أصلا».

شكوك المتابعين في ميول ميشيل موروني

كتب ميشيل في تعليقه على الصورة «أنا كاذب»، وظهر في صورة سيلفي بلا قميص، أثناء وقوفه مع النجم الذي شارك معه في الجزء الثاني من فيلم «365 يومًا»، سيمون سوزينا، وزادت شكوك المتابعين حينما شارك سوزينا الصورة مع نفس التعليق التوضيحي، فبدأ المعجبون يتساءلون عما إذا كان الممثل سيخرج معلنا عن نفسه وميوله بمناسبة «شهر الفخر»، الذي يخرج فيه المثليون بفخر معلنين عن ميولهم، بحسب موقع «تايمز أوف إنديا».

صدمة متابعات ميشيل موروني

بعد انتشار صورة الثائي على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك» بدأت حالة من الصدمة والدهشة تظهر على متابعات الفنان ميشيل موروني من الدول العربية والأوروبية، وكان من بين تعليقاتهن، «إيه القرف ده يا جماعة زعلانين على ايه لو راجل مكانش زمانه طلع مثلي»، و«خاب أملنا فيك»، و«فجأة حسيت إنه مش حلو خالص»، و«بس متقولوش عليه راجل بس».

متابعات يدعمن ميشيل موروني

بعض المتابعات جاءت تعليقاتهن حسنة النية.. «كان متجوز وعنده أولاد يمكن أخوه أو صاحبه عادي مش لازم حاجة وحشة إن شاء الله لا يعني أنا كنت بحبه»، وقالت أخرى، و«ده فتى أحلام كتير في صدمة كبيرة إن بعد كل دا يطلع مثلي والله كسر قلبي أنا شخصيا»، و«الرجالة الحلوة بتضيع مننا»، و«خسارتك في المثلية يا بطل».

وفي ظل الانقسام كانت هناك فتيات لا يعلمن من هذا الممثل، ولماذا ظهرت صوره فجأة على مواقع التواصل الاجتماعي، «متفهمونا يا جماعة مين ده وزعلانين عليه ليه»، و«أيوة يعني فين المشكلة، ومين ده»، و«اهدوا يا بنات معرفوش مش هاخده منكم خلاص».

فيلم 365 يوم

فيلم «365 يومًا» الذي شغل عناوين الأخبار طوال عام 2020، ويلعب خلاله ميشيل دور رجل العصابات ماسيمو توريشيلي وآنا ماريا في دور لورا بيل، كان قد تسبب في حالة من الجدل، بسبب حبكته التي تتضمن امرأة محتجزة، وأعلن صانعو الفيلم أن ثلاثة أجزاء منه قيد الإعداد.