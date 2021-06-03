يحفز هرمون السعادة ويقوي المناعة.. فوائد لا تتوقعها لـ الآيس كريم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الآيس كريم من الحلوى التي يقبل عليها الكبار والصغار، لمذاقه اللذيذ، وفوائده الصحية الكبيرة، نظرا لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن.

وعلى الرغم من أن الإفراط فيه يسبب زيادة في الوزن، إلا إنه قد يحمي من الأمراض، ويساعد على تحفيز هرمون السعادة.

وإليك فوائد الآيس كريم الصحية، وفقًا لموقع «drhealthbenefits».

مصدر للفيتامينات

الآيس كريم هو مصدر كبير لفيتامينات A و B-6 و B-12 و C و D و E، كما إنه يحتوي على فيتامين K الذي يمنع تخثر الدم.

مصدر للطاقة

يعد الآيس كريم مصدر مذهل للطاقة، فهوغني بالكربوهيدرات والدهون والبروتينات ، وهي أمور ضرورية لاجسامنا لانتاج الطاقة، إلا إنه يجب الاعتدال في تناوله حتى لا يسبب زيادة في الوزن.

مصدر للمعادن

يحتوي الآيس كريم على كثير من المعادن، مثل الكالسيوم والفوسفور، المعادن التي تحافظ على صحة العظام وتقلل من فرص تكون حصوات الكلى.

يحفز هرومون السعادة الدماغ

يحفز الآيس كريم،هرمون اﻟﺜﺮوﻣﺒﻮ ﺗﻮﻧﻴﻦ ، وهو هرمون السعادة ويساعد في تقليل مستويات التوتر في الجسم، ما يجعله مهدئ طبيعي ويساعد في استرخاء الجهاز العصبي، كما أنه يساعد في منع أعراض الأرق.

تعزيز المناعة

يساعد الآيس كريم على تعزيز المناعة، فهو مفيد لصحة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

الوقاية من سرطان الثدي

يعد نقص الكالسيوم في الجسم أحد المسببات سرطان الثدي عند النساء، لذا عليكِ إمداد جسمك بالكالسيوم لحمايته والوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.

ويعد الآيس كريم اختيار جيد لإمداد الجسم بالكالسيوم.

طريقة عمل آيس كريم في المنزل

وتقدم «هُن» طريقة تحضير آيس كريم في المنزل للشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير آيس كريم

1 كيس كريم شانتي

1 كوب لبن

1 كوب شوكولاتة سايحة

طريقة تحضير آيس كريم

يخفق كوب لبن مع كيس كريم شانتي

يتدخل الفريزر حتى يجمد

يقدم مثلجاً