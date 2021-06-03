منها تقوية جهاز المناعة ومحاربة الاكتئاب.. اعرفي فوائد الموز للجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الموز من الفواكه المفيدة للجسم؛ لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على الوقاية من الأمراض، منها الشيخوخة، فهو علاج طبيعى للجسم للكثير من الأمراض.

ومن فوائد الموز للجسم كما ذكرها موقع «سكاي نيوز».

فوائد الموز للجسم

- غني بالسعرات الحرارية.

يحتوي 100 جرام من الموز على 90 سعرة حرارية، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم لانتاج الطاقة.

- مصدر للطاقة.

يحتوي الموز على سكريات بسيطة وسريعة الامتصاص بالجسم مثل السكروز والفركتوز.

- علاج المشاكل الهضمية

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين؛ إذ أن استهلاك 100 جرام من الموز يمد الإنسان بما يقارب 7% من نسبة الألياف التي ينصح بتناولها يوميا.

وبهذا يكون سببا في تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من المشاكل الهضمية والعديد من الأمراض المزمنة.

- الوقاية من الإمساك

الموز يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، بنسبة عالية وخاصة البكتين، ونسبة عالية من الماء؛ إذ أن 75% من كتلته هي عبارة عن ماء، يجعله يساهم في تسهيل حركة الأمعاء والهضم في الجسم.

فتناول موزة واحدة في اليوم يمد الإنسان بما يقارب 15% من نسبة الألياف التي يحتاجها يوميا، كما أن احتوائه على العديد من السكريات البسيطة الأحادية يشجع على إفراز العديد من الإنزيمات، التي تسهل الهضم وبهذا يكون له دور كبير في الوقاية من الإمساك وعلاجه.

- تقوية جهاز المناعة

يساعد الموز على الوقاية من العديد من الأمراض، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، خاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين سي، والمهمة جدا في تقوية جهاز المناعة والوقاية، من العديد من الأمراض والسرطانات ومحاربة الشيخوخة.

- الحفاظ على القلب

يحتوي الموز على فيتامين بي 6، ويعتبر من المصادر المهمة للحفاظ على سلامة الأعصاب والوقاية من فقر الدم، والحفاظ على صحة القلب والشرايين.

- تحسين الحالة النفسية

من أهم فوائد الموز أنه يعمل على تحسين الحالة النفسية، والتقليل من الاكتئاب لاحتوائه على مادة التريبتوفان، الذي يساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج.