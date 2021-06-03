كيف تعرف أن طفلك يعاني من اضطراب نفسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يصاب الأطفال بالأمراض النفسية في مرحلة معينة من عمره، سواء بسبب بعض أنواع التمرد التي يواجهونها في المدرسة، أو وجود مشكلات في المنزل، أو ضعف في تكوين شخصية الطفل، وعدم متابعة الآباء لأولادهم خاصة في تلك الوقت.

وبحسب منشور لوزارة الصحة عبر صفحتها على "فيسبوك"، هناك أعراض نفسية وأخرى عضوية.

ومن بين هذه الأعراض التي تظهر في شكل نفسي، أن يكون الطفل حزينا معظم الوقت، ومنطويا وعصبيا بالإضافة إلى أن يكون متوترا.

أما الأعراض العضوية فمنها شكوى الطفل من صداع مزمن، وآلام في الجسد.

وتقول الوزارة إلى أن هناك علامات أخرى يمكن من خلالها معرفة أن الطفل يعاني من اضطراب نفسي، ومنها أن يعود ليبلل سريره بعد أن كان يستيقظ لدخول الحمام وحده.

ويضاف إليها أن يصبح الطفل يتجنب أشخاصا ومواقف بعينها لم يكن يتجنبهم من قبل، وكذلك أن يعاني من اضطرابات في النوم والأكل، وأن يصبح خائفا بشكل غير معتاد.

وذكر دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لـ"الخليج 365"، كيفية التعامل مع طفلك للتخطي من تلك الأزمة، فيها يلي:

1- عدم التحدث بشكل عاطفي أمام طفلك حتى لا يشعر بالخجل.

2- التعامل بالشكل الطبيعي ومحاولة في مساعدته لتخطي تلك المرحلة الصعبة.

3- مساعدته في تكوين علاقات جديدة، ولكن المحاولة في مراقبته بالشكل المطلوب دون أن يسبب له أي حرج.

وكشف "فرويز" كيفية معالجة الأطفال من المرض النفسي، وذلك عبر الخطوات التالية:

- الجلسات النفسية: من خلال التحدث والعلاج السلوكي، حيث يتعلم الطفل عن مشكلته وكيفية التعامل معها واكتساب مهارات للتعامل مع مشاعره بصورة صحية.

- الأدوية: بعض مجموعات الأدوية قد يرشحها الطبيب حسب الحالة مثل: مضادات الاكتئاب، المنشطات العصبية، مضادات القلق، أو مضادات الفصام.

- العديد من الحالات تستفيد بشكل جيد من مزج العلاج معًا، ويحدد ذلك الطبيب من خلال دراسة الحالة مع الأخذ في الاعتبار الأعراض الجانبية والفوائد في كل حالة .