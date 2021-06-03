نصائح ذهبية للحفاظ على رونق الحُلي والمجوهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تنصح الرابطة الألمانية لصناعة المجوهرات والمصنوعات الفضية بحماية الحُلي والمجوهرات من أشعة الشمس المباشرة والمواد الكيميائية والشحوم والزيوت والعرق، وذلك لحمايتها من التغيرات اللونية والشقوق، ومن ثم الحفاظ على رونقها لأطول وقت ممكن.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي لهذا الغرض خلع الحُلي والمجوهرات قبل القيام بالأعمال المنزلية والطهي وكذلك قبل ممارسة الرياضة والاستحمام والنوم، بينما ينبغي ارتداؤها بعد وضع المكياج والعطر.

وينبغي الاحتفاظ بالحُلي والمجوهرات على حدة بوضعها على قطعة قماش، في حين ينبغي الاحتفاظ باللآلىء على حدة بوضعها داخل حقيبة قماشية صغيرة أو لفها في منشفة.