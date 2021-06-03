تصل لـ10 آلاف جنيه والمواصلات ألفين.. اعرفي أسعار الميكب آرتستس قبل فرحك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتاج العروسة وقتا طويلا لتجهيزها، ويجب أن تحسب كل خطواتها، بداية من الحذاء والفستان، وحتى تسريحة الشعر، أو لفة الطرحة، وكذلك التاج، والأظافر والإكسسوارات، وكل ما يجب أن ترتديه في حفل زفافها، ولكن مظهرها وشكل ملامحها وعمل ميكب جديد وترندي ويليق بها هو أكثر ما تهتم به، وهو ما دعى فتاة تقرر أن تساعد عرائس أخريات على جروب خاص بالعرائس للسؤال عن كافة التجهيزات للفرح والخطوبة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أسعار الميكب آرتست في مصر

مساعدة الفتاة جاءت عبر وضع ملف إكسيل، به أسماء أشهر الميكب ارتستس في مصر، مع أرقم تليفوناتهم، وتفاصيل الأسعار، وتبدأ الأسعار من 3500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، والمتوسط بين 4 إلى 6 آلاف، وكتبت الفتاة في تعليقها على المنشور داخل الجروب، «العرايس بتوع الكام شهر اللي جايين دا حصر عملته لأغلب الـmakeup artists، الشاطرين كنت عاملاه لي أختي بس هي مبصتش فيه حتى لما تبقى مهندسة ومحتاجة تاخدي قرار».

مساعدة الفتاة تحولت إلى انتقادات واستنكارات من الأسعار المرتفعة لغاية، والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه، ووضعت إحدى الفتيات التي تمتهن وضع الماكياج، سعر 4 آلاف جنيه، وألفي جنيه للمواصلات إلى مناطق نائية مثل مدينة السادس من أكتوبر، ما جعل الفتيات يستنكرن دفع 2000 جنيه للمواصلات فقط.

ردود فعل الفتيات على أسعار الميكب آرتست المرتفعة

في الوقت الذي أرادت فيه الفتاة تقديم مساعدة، انتقدت أخريات تلك الأسعار، فكان من بين التعليقات، «ليه تدفع المبالغ دي ف ميكب هيتشال بعدها بكام ساعه ف حته منديل سعره مكملش ربع جنيه! هم بيعملوا ايه يستحقوا عليها المبالغ دي»، وقالت أخرى، «الواحد يدوب بقي يتعلم يحط لنفسه علشان شكرا كده مفيش ميزانيه للميكب ارتيست»، و«المواصلات غليت اوي اليومين دول، 2 جنيه ليه دي لو هتأجر عربية تجيبها مخصوص اليوم ده مش هتدفع كدة».