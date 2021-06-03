طريقة عمل عيش الحمص في البيت: لا يؤثر على الدايت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الفتيات الراغبات في إنقاص أوزانهن وعمل «دايت»، عن أكثر الأكلات إشباعا وأقلها سعرات حرارية، كي لا تكتسب الدهون، وتستطيع أن تأكل جيدا دون الشعور بالجوع، ومؤخرا انتشرت وصفة وطريقة عمل عيش الحمص، وهي طريقة سهلة وسريعة لعمل العيش في البيت، والذي يشبه في طعمه العيش الشامي، ويمكن أن تأكل منه 5 أرغفة على مدار اليوم، حيث يحتوي الرغيف الكبير على 50 سعرا حراريا فقط، وفيما يلي طريقة عمل عيش الحمص الخالي من الجلوتين.

مقادير عيش الحمص

كوب حمص

ماء

كوب ماء منفصلأ

2 ملعقة خل

ملعقة ملح صغيرة

ملعقة صغيرة بيكينج صودا أو بيكربونات الصوديوم

طريقة عمل عيش الحمص

ينقع كوب من الحمص في الماء لمدة من 4 لـ6 ساعات.

يوضع الحمص في الخلاط ومعه كوب الماء.

تضاف 2 ملعقة من الخل للحمص.

تضاف معلقة ملح صغيرة.

تضاف معلقة صغيرة بيكنج صودا أو كربونات الصوديوم.

في تلك الخطوة يحدث تفاعل في الخلاط.

تضرب تلك المكونات في الخلاط حتى الطحن تماما.

يفرد عجين أول رغيف في طاسة تيفال، على نار عالية.

يترك رغيف الحمص حتى ينضج من الأسفل، ويحدث ذلك عند ظهور فقاقيع فيه.

يقلب رغيف الحمص على الجهة الأخرى لمدة 3 دقائق أو 4 دقائق.

لهذا الخبز طعم رائع، كما أنه قليل السعرات الحرارية، فـ 5 أو 6 أرغفة منه بنفس سعرات الرغيف البلدي الواحد، كما أنه يصلح لعمل الساندويتشات، وللإفطار ولوجبة العشاء.

استخدامات الحمص المطحون

وللحمص المطحون عدة استخدامات أخرى مثل:

بديل لدقيق القمح لصنع المخبوزات.

مع دقيق القمح لتحسين المخبوزات.

إضافة قوام للحساء.

تحضير الأطباق الهندية مثل فطائر الخضروات أو فطائر الحلوى أو المعجنات.

بديل لدقيق القمح في المقليات.