باحثون: مخلفات الكمامات والقفازات تسبب أضرارا كبرى للحياة البرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

لطالما كان التخلص من القمامة يمثل مشكلة بيئية قبل تفشي وباء كورونا، ولكن على الرغم من أن هناك الكثير من الأشخاص الذين ظلوا داخل منازلهم خلال الفترة الاخيرة بسبب قرارات الإغلاق والقيود التي يتم فرضها لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فإن المعركة القائمة ضد مرض "كوفيد -19" لم تقلل بالضرورة من الضغط الذي تضعه نزعتنا الاستهلاكية على البيئة.

وقد وجد باحثون أن العناصر التي يتم استخدامها لحماية البشر من فيروس كورونا، يمكن أن تتسبب في نفوق الحيوانات البرية، وذلك بداية من كمامات الوجه التي تستخدم لمرة واحدة، ووصولا إلى القفازات البلاستيكية.

وقام فريق من "المركز الهولندي للتنوع البيولوجي الطبيعي" و"جامعة لايدن"، بإعداد مشروع يطلب من المواطنين أن يرسلوا إليهم صورا لحيوانات عالقة داخل قفازات أو كمامات أو غيرها من المعدات الواقية الأخرى، وذلك بعد ملاحظة وجود سمكة صغيرة عالقة داخل اصبع قفاز مصنوع من مادة اللاتيكس.

و تلقى الباحثون صورا وتقارير من العديد من الدول، من البرازيل وحتى ماليزيا، مما دفعهم إلى إطلاق تحذير من "موجة جديدة من القمامة"، ناجمة عن تفشي جائحة كورونا، قاموا بنشره ضمن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة "أنيمال بيولوجي جورنال" في آذار/مارس الماضي.