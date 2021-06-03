تناول أول وجبة بعد التمرين في أسرع وقت ممكن لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوصت الدكتورة كريستين جويستين أخصائية الطب الرياضي الألمانية، الرياضيين بتناول أول وجبة بعد التمرين في أسرع وقت ممكن، وذلك للاستفادة مما يعرف "بالنافذة الابتنائية" (Anabolic Window)، والتي تمتد لمدة ساعة بعد التمرين.

وأوضحت أخصائية الطب الرياضي الألمانية أنه من المفيد إمداد الجسم في هذا الوقت بالبروتينات؛ حيث يمكن للجسم امتصاص البروتينات على نحو جيد للغاية خلال هذه الفترة.

وأضافت الأستاذة بالجامعة الرياضية الألمانية بمدينة كولن أنه من المفيد تناول الكربوهيدرات والبروتينات بنسبة 4:1، مشيرة إلى أن كوب من الكاكاو يحقق هذه النسبة.

كما تعد صدور الدجاج والخضروات أو شطائر التونة وجبة مثالية بعد التدريب.